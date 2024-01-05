屏東YouBike騎乘人數破百萬　幸運兒揭曉

▲屏東YouBike騎乘人數破百萬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東公共自行車YouBike 自112年2月上線，騎乘人數已於今(113)年1月3日夜間正式突破100萬人次，而第100萬人次及前後各2位幸運兒，將可獲得YouBike精美禮品一份。目前屏東公共自行車YouBike設站總數已達到120站，已達目前階段性設站目標。

屏東縣政府表示，屏東YouBike站點數從過往的Pbike站點40站成長到現在YouBike租賃站數為120站，YouBike目前站點數為過往Pbike的3倍，因站點設置方式採輕樁免接電，場站規模也較具彈性，突破以往設站一地難求的限制，在有限的空間設站更方便，以廣而密的方式佈建租賃站點，增加民眾租借便利性。

縣府交通旅遊處表示，自112年2月啟用至今未滿1年即有破百萬人次的好成績，目前租借次數前三名的站點分別為「屏東車站」、「屏東轉運站」及「屏東公園」站，而依據屏東YouBike營運系統紀錄顯示，第一百萬人次幸運兒是在1月3日晚間11:47分，於「屏東車站」借車，騎到「屏東縣政府警察局(北側)」站的民眾，第一百萬騎乘及前後各2位幸運兒也將致贈好禮同樂。

另屏東YouBike 2.0與YouBike 2.0E費率不同，至113年底前YouBike 2.0享前30分鐘免費優惠，YouBike 2.0E享前30分鐘半價優惠，由民眾自付10元，因屏東YouBike已達階段性設置目標，建站半年後將檢討站點效益，效益不佳之站點評估減柱、遷移或撤除，以增加站點設置及使用效益，縣府亦將持續蒐集相關建議設站需求後，再行研議爭取經費設置站點，俟有經費時，再行依契約規定辦理後續擴充事宜，提供民眾更完善之公共自行車服務。

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