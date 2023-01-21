「矯正商城喜迎新春大改版」手機、平板隨時連結又可線上支付

▲法務部長蔡清祥，盛讚矯正機關自營商品。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

矯正機關自營產品都可以在「矯正機關自營產品展售商城」網頁上購買得到。由於該網頁設置已經15年，為了讓民眾使用更便利，矯正商城已經完成大改版，讓手機、平板電腦更便利使用；此外也結合線上金流串接，多元支付，不需要再打電話確認訂單。

為拓展監所自營作業產品銷售管道，法務部於2007年6月建置啟用「矯正機關自營產品展售商城」，至今已超過15年。為應近年消費者購物型態轉變，法務部矯正署於2022年12月完成商城改版。

除了原本的電腦版以外，另外還將行動裝置瀏覽優化，新增響應式介面，供不同裝置間自由瀏覽，亦即民眾使用手機、平板電腦，就能輕鬆瀏覽「矯正商城」網頁。此外，「矯正商城」也將線上金流串接，並結合多元電子支付平台（信用卡、台灣pay、7-11 ibon付款及虛擬代碼簡訊繳款等），線上直接付款訂購，民眾不再需要打電話確認訂單。

法務部長蔡清祥盛讚矯正機關在自營商品的努力，他指出，法務部多年前曾經喊出「一監所一特色」的口號，除了讓矯正機關發展出特色商品以外，也增加收容人的收入，更將一些特殊技藝透過此一管道保存下來，例如台中監獄的漆器、北部監所的花燈等等技術。而透過這次的「矯正商城」改版，也能讓收容人的作品更容易被外人看見，除了增加商品銷售以外，也增加收容人的自信心。

▼矯正機關自營商品現在可以手機、平板電腦，輕鬆下訂。（圖／記者吳銘峯攝）