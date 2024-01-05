知名劇作家馬森辭世　享耆壽92歲　

▲作家馬森。（圖／翻攝文化部網站）

文／中央社

知名劇作家、小說家、文學評論者馬森去年12月3日於加拿大辭世，享耆壽92歲；其訃告由夫人徐秀玲於4日發布，並表示為遵其遺願，後事從簡。文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意。

史哲表示，馬森學養橫跨中西，長於當代小說與戲劇的創作與研究，筆觸敏銳，風格鮮明，關懷文學與社會，其小說「孤絕」一詞，更成為現代人最鮮明的註腳，留給讀者深刻的印記。

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根據文化部的新聞資料，馬森本名馬福星，學名家興，筆名白寧、牧者、文也白、飛揚、樂牧等，出生於1932年10月3日，1949年來台。畢業於台灣師範學院國文學系、國文研究所，加拿大英屬哥倫比亞大學社會學博士；曾就讀法國電影高級研究學院、巴黎大學漢學院博士班。

1965年，馬森與金戴熹、熊秉明等留法學生一同創辦並主編「歐洲雜誌」。學成後，陸續於國內外多所大學任教，一度兼任「聯合文學」總編輯。1987至2000年受聘任教於成功大學中文系，台南因而成為他定居最久且最為深愛的土地。

馬森創作以論述、小說、劇本為主，兼及散文。他深受存在主義影響，關懷現代人在中西文化衝突之中，無所依從的孤獨心靈，作品縈繞個人如何受到傳統倫理的限制與禁錮，以及試圖逃離時的掙扎苦痛。其所創作的獨幕劇，以家族衝突為核心，開啟台灣及華文世界「荒謬主義」創作的先河。

馬森劇本「馬森獨幕劇集」曾於1980、1990年代風靡台灣戲劇界，至今仍於海內外各劇場演出。馬森曾獲第2屆洪醒夫小說獎等獎項，並受聘為成功大學李國鼎科技與人文講座教授。作品有小說「孤絕」、「夜遊」、「府城故事」；劇作「窗外風景」、「花與劍」；文論「東西看」、散文「墨西哥憶往」等數十種。

文化部指出，國立台灣文學館籌備時期，馬森慨然捐贈接近全套「歐洲雜誌」及手稿、圖書等當代文學研究資料，成為台文館往後進行文物徵集及文學推廣的基礎。晚年移居加國，將早年日記、手稿交託台文館，深具意義。

文化部表示，馬森在華文文學領域上耀眼的成就，於台灣文學史上留下深刻影響，文學風範令人永遠紀念。