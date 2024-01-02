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張誌家「鬼之牽制」誰教的？恩師解答　「金周燦哩勾造」成經典

▲前棒球名將張誌家，涉打假球後爭議不斷 。（圖／CFP）

▲張誌家曾在2008年奧運8搶3資格賽中，面對韓國連續2局牽制成功，被球迷譽為「鬼之牽制」。（圖／CFP）

記者許權毅／台中報導

前球星張誌家1日過世震驚棒球界，張誌家除了有犀利控球、變化球外，最著名的便是「牽制功力」。張誌家啟蒙教練張振楠透露，在張小的時候，就教他如何注意跑者，天賦好的他一學就會。2008年張誌家在奧運8搶3賽場上，2次牽制讓球迷看得好過癮，當年他牽制韓國隊金周燦，讓球評鍾重彩大喊「金周燦哩勾造」，至今仍有球迷拿出來討論。

▲▼獨／今年少了他...張誌家師母嘆「力行幫固定過年團聚」　同批有大咖教練。（圖／記者許權毅攝）

▲張誌家啟蒙教練張振楠則說，當年要他在捕手回傳時，就注意跑者，沒想到他學習力高，很快就掌握牽制技巧。（圖／記者許權毅攝）

張誌家啟蒙教練張振楠說，一般投手要牽制前，會習慣固定後再進行，不過規則上並沒有一定要固定好。張振楠說：「其實是要在捕手回傳時，就要注意跑者位置。」當年就是教張誌家這招，他學習能力強，馬上又學會，所以以前很多跑者都被他牽制出局，長大後，在2001年世界盃也不斷出現牽制好球。

張振楠表示，張誌家雖然球速不是特別快，但有很好的控球跟變化球，還是能大殺四方，以天分而言，張振楠更用「最好的！沒有人比得上他」來形容。

▲張誌家在2001年世界盃也不斷秀出牽制功力，當年開始綻放光芒。（圖／張振楠提供）

2008年，張誌家入選奧運8搶3資格賽24人名單，面對韓國時接替李振昌投球，在落後局面扛下壓力，7、8兩局竟罕見連續牽制跑者，化解危機。當時球評鍾重彩說出「金周燦哩勾造」，至今仍是棒球迷之間的共同語言。

不料2009年，張誌家涉入職棒簽賭風暴，被檢調約談。隨後，他坦承涉嫌向雨刷集團「借貸」買車，成為偵訊焦點。雖然最終被檢方飭回，但他在簽賭案中的身份被揭露，使他在職棒界名譽受損。

▲▼張誌家在涉入假球風波後，輾轉多項工作，近期才則在打慢速壘球、高爾夫。（圖／ETtoday資料照）

2011年，張誌家因職棒假球案被判有期徒刑2年2個月，並科以300萬元罰金。他此後低調度過，並在2013年開始在台中的一家鐵板燒店擔任學徒，又去工地搬磚頭、裝冷氣。

直到2017年，有消息指出張誌家因債務問題遭到債主登門討債，不過他的行蹤卻成謎，到了2020年，其父意外過世後，張誌家決定重新振作，拾起高爾夫球桿；沒想到，今傳出他在大陸心肌梗塞過世的消息；其老家母親今早接獲噩耗後，也急忙辦台胞證赴大陸處理後事。

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