新北2選區政見會登場！林淑芬擴勞工保護　李有宜承諾建在地醫院

記者楊喬詅／綜合報導

新北市第2選區立委公辦政見發表會3日登場，民進黨候選人林淑芬以5連霸立委之姿，在政見會中細數政績和接下來的政見，聚焦於環境保護、職災預防、婦女保障，以及在地環狀線北環段、五泰輕軌、電線桿地下化等建設成績；民眾黨李有宜則承諾在中央推動建社宅、補貼房屋租金、雙語教育等政見，並將為地方興建大型醫院、停車場，監督輕軌、交流道的預算執行和進度，以及強力推動都市更新。

新北市第2選區立委候選人依號次分別為1號民進黨林淑芬、2號統促黨何淯笙、3號民眾黨李有宜，政見發表會時間每輪20分鐘，依現場抽定順序發表政見，其中何淯笙缺席發表會，因連續唱名3次未上台，以棄權論。

▲林淑芬細數歷年來政績。（圖／翻攝自YouTube／凱擘KBRO TV）

林淑芬率先發表政見，林淑芬為連任5屆資深立委，回顧20年來地方政績，自己始終與勞工站在一起，追求公平正義，將健全《勞工職業災害保險及保護法》，擴大職災勞工保護。她也提出自己在任內完成修改勞基法第28條，把勞工的債權提高到和銀行的抵押權一樣的位置，並守護建教生的權益，站在每個弱勢身邊。另外她也盼後續能將一次半年的育兒留職停薪假，改成有給薪的彈性親職假，提升女性勞動參與率，讓父母兼顧工作與陪伴。

林淑芬也細數在地建設，例如環狀線北環段300多億補助、五泰輕軌通過可行性評估、五股交流道改善計畫，並爭取預算提高五股堤防、以及五股、三重28支電線桿地下化，未來將持續施做蘆洲共37支電桿下地。她也提及蘆洲空中大學圍牆拆除，蓋新校舍建置停車場，並將省下的空間變成萬坪公園分享給所有市民，期望讓地方越來越好。

▲李有宜承諾將推動在地醫院建設。（圖／翻攝自YouTube／凱擘KBRO TV）

李有宜則分為中央和地方進行論述，並提及自己身為30多歲的年輕人，最能了解年輕人面臨的困境，未來在中央將依循民眾黨政見，大力興建社會住宅與補貼房屋租金，並持續推動雙語教育。針對近期割喉案的議題，她也主張加強品德教育。此外她身為中華民國會計師，也會強力推動財政紀律改善，並監督中央政府預算與預算執行。

針對地方政見，李有宜則表示，三重東區、蘆洲、五股的人口超過35萬人，但遲遲無在地大型醫院，在跨區救醫過程中若遇見塞車等突發狀況，不易爭取黃金救援時間，因此她提出將加速興建大型醫院，將人民性命放第一位。她也提及，蘆洲、五股、三重容積率獎勵只有200，相比其他區有很大的差異，因此若當選一定召開相關公聽會，希望最終保障在地居民居住安全，讓大家獲得更嶄新的市容。