馬雲放棄螞蟻實控權生效　申報不再持有6公司

▲馬雲。（資料圖／CFP）

文／中央社

阿里巴巴創始人馬雲原本透過6家香港上市公司實際控制螞蟻集團，中國人民銀行（央行）上週四同意螞蟻旗下的支付寶公司變更為無實際控制人後，6家公司昨天申報馬雲等4人的權益已「清零」。

中國央行官網去年12月28日公告，同意支付寶（中國）網路技術有限公司變更為無實際控制人，顯示螞蟻上層股東重組後，馬雲不再擁有一致行動人共同行使股份表決權，失去螞蟻的實控權。

綜合星島網、騰訊網報導，香港聯交所2日權益披露顯示，馬雲等4人已於上月28日將眾安在線、阜博集團、友寶在線、維天運通、雅仕維及亞博科技等6家公司的權益減至零。

馬雲原本透過這6家公司持股實控螞蟻，但相關公司公告，杭州雲鉑投資的股東一致行動協定在12月28日終止，雖然杭州雲鉑投資不再是杭州君瀚的合夥人，而馬雲續持有杭州君瀚的20%權益，但馬雲等不再被視為公司最終控股擁有人。

螞蟻集團去年1月7日公告稱，為了進一步適應現代公司治理體系的要求，推動股東投票權與其經濟利益相匹配，螞蟻集團主要股東及相關受益人擬實施權益變動。權益變動的核心是螞蟻集團主要股東投票權的變化，從馬雲及其一致行動人共同行使股份表決權，到包括螞蟻集團管理層、員工代表和創始人馬雲在內的10名自然人分別獨立行使股份表決權。

公告稱，調整前，馬雲為螞蟻集團實際控制人，調整完成後，螞蟻集團包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東彼此獨立行使所持有的螞蟻集團股份表決權且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會層面形成控制，也不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數的情形。因此，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。

支付寶是中國最大的支付平台，原本由螞蟻集團旗下的螞蟻金服控股。2020年，螞蟻的上市計畫被中國官方喊停後，監管部門要求螞蟻集團進行一系列整改，其中包括分拆支付寶；螞蟻集團必須將其持有的支付寶股份轉讓給符合監管要求的機構投資者。