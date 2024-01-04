爆紅超準心測！看你最像哪種動物測出真實性格　新的一年更上一層樓

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即將和2023年說莎呦哪啦！迎接新的一年，又到了訂下新目標的關鍵時刻，想好要許什麼願嗎？修但幾咧～先別急著跟宇宙下訂單，來看看近日網路人氣爆棚的「元氣叢林」心理測驗，不論你是在庸庸碌碌的都市叢林、與世無爭的深山叢林，又或者是自成一格的小小星球，要如何保持元氣，充滿衝勁迎向2024，透過超神準分析剖析讓你知道變得「好上加好」還需要補充哪些養分，無論環境怎麼變化都能在2024年更上一層樓！

面對居高不下的房價、物價，除了靠自己努力爭取財富，如果能有從天而降的意外之財更是開心，而運氣雖然可以期待，但真正持久的快樂需要來自內心，不妨在新年之際好好剖析自己，找出成長的契機，擁抱正面思維、發掘自身優勢盡展所長，了解自我的同時，相信外在的種種也會水到渠成，從中獲取需要的隱藏密技。

想像你所在的星球跟地球相仿，每個人都有代表的動物，登陸安達星球後你將前往一座叢林，此處生態豐富、暗藏驚喜，每一段旅程都有新鮮事，照著一步一步的指示，看看遇到每個狀況你會怎麼做，立即測出你的代表動物，還有機會獲得大獎！

元氣叢林活動頁

在不同的環境下每個人都有自己獨門生存絕技，從「元氣叢林」的每一階段問題選擇，都能看出你的生活型態以及生存潛能，還有什麼生存養分可以補充，像是趨勢大師變色龍是個觀察家，也是個自律實踐家，最大的優勢是工作、生活都能一手掌握，腦袋無時無刻在飛轉的你，新的一年最大的挑戰反而是學習幫大腦重新開機，讓自己休息一下補充能量再出發，就能發現閃閃發亮的另一面自我。迎接2024的新挑戰！獨來獨往總是優雅的你又是哪種叢林動物？元氣叢林心測以獨特的見解提醒每個人探究自己最需要的是什麼，要如何保持生活儀式感、又可以如何增肌減脂讓2024減重計畫不再是口號，照著心法制定新年目標更有感！

迎向2024，換個角度看世界，你會發現生命中其實有很多可能性，透過這個超神準心理分析，剖析一下自己想變更好還缺少哪些養分，相信自己一定可以在2024變得更加閃亮，預備好迎接人生下一個高峰，在新的時代發光發熱！

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