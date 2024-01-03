律師「頻繁進出」人妻租屋數56次　挨告要賠30萬元

▲吳姓律師頻繁進出客戶的租屋處，被客戶的丈夫告上法院。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名吳姓律師先前為客戶小美（化名）的訴訟代理人，沒想到事後2人走到一起，吳男更是頻繁進出小美的租屋處，氣得小美的高姓丈夫一狀告上法院。台北地院審理後，判吳男應賠30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，吳男原先是小美聘請的律師，擔任某案件的訴訟代理人，沒想到高姓丈夫某次意外發現，小美與吳男並肩行走，且2人碰面的時候，吳男明顯穿著非執行律師職務的服裝，因此起了疑心。

高男長期蒐證，發現吳男與小美關係匪淺，吳男還時常進出小美的租屋處，2021年8月、9月、10月的出入次數分別為7次、22次、27次，3個月內總共進出56次，每次待的時間都是1至3小時不等，甚至有時候單日進出不只一次，次數十分頻繁，進出時穿著的也都是輕便服裝，讓他感到相當生氣，一狀告上法院。

▲高男發現吳姓律師頻繁進出妻子的租屋處，於是開始蒐證，最後一狀告上法院。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



對此，吳男則辯稱，高男蒐集他出入小美租屋處的照片，是裝設鏡頭對準房屋出入口，持續性、長時間進行竊錄，侵害他與小美的隱私權相當深，這些影片、照片應沒有證據能力，不得作為證據使用。

吳男孩說，因為他受到小美委任處理10餘項案件，2人已是多年好友，多次進出租屋處，是因為小美每個月支付10萬元聘用他擔任法律顧問，且當時小美因病開刀，他在對方的指示下，前往小美的租屋處開會，且也在過程中詢問小美行銷策略，2人只是單純朋友關係，而非親密關係。

不過，台北地院審理後認為，當時受到疫情影響，指揮中心調降為二級警戒，放寬防疫限制，但國人對疫情仍有所忌憚，對於非必要社交活動持保守態度，但吳男明知小美婚姻關係依然存續，仍與小美已高密度、長時間的模式在租屋處共處，儘管沒有證據證明2人有性行為等事實，但顯然已逾越一般友人的正當交往分際。

吳男身為律師，受到小美委任處理多起訴訟案，明知小美有配偶，仍與對方有逾越一般友人正常交往分際的行為，破壞高男婚姻生活之和諧圓滿及幸福，勘信使原告精神上受有相當之痛苦，衡量了雙方社會、經濟地位後，判吳男須賠30萬元，全案仍可上訴。