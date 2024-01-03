包裝寫MIT！她賣場買豆製品　吃下肚才見「背面寫台灣分裝」

▲台灣消保會接獲民眾投訴，指商品正面標示台灣製造，背面卻寫台灣分裝，覺得被騙了。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名消費者怒控，她在連鎖賣場買了豆類製品，包裝正面寫台灣製造便放心買回家，沒想到都吃下肚了，才發現包裝後面寫的是「台灣分裝」，驚覺原來產地不在台灣。台灣消保協會認為，易造成消費者被誤導，呼籲業者儘速更改包裝。衛生局表示，該產品標示涉嫌違反食安法，最高可處400萬元以下罰鍰，依源頭管理將移請新北市政府處辦。

「背面字那麼小，我根本沒辦法看清楚，我看正面寫台灣我就認為是台灣的，我都吃完了，小孩子才翻到後面看說，原來產地不是台灣的！我覺得被騙了！」一名消費者向台灣消費者保護協會投訴，指出在賣場購買的食品，正反面竟有不同標示，造成誤導。

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▲▼消保會前往賣場查看，發現3種商品標示不實。（圖／消保會提供）

消保會展開調查，發現賣場有販售同一家公司的3種產品，封面印有台灣製造，然而翻到背面產地卻不是台灣。「難道台灣分裝就等於台灣製造嗎？消費者因此被誤導，但廠商可以辯稱他背面有標示，那麼為甚麼前後要不一致？」

消保會執行長徐邦瀚表示，賣場販售豆類製品的架上，這家食品行就占了大半，但被揪出有3種產品標示不符。分別是黃豆，正面印台灣製造，背面產地寫加拿大；大薏仁，正面印台灣製造，背面產地為泰國(台灣分裝)；台灣紅豆大薏仁，正面印台灣製造，背面大薏仁產地為泰國(台灣分裝)。

▲「台灣紅豆大薏仁」包裝設計更易引人誤會。（圖／消保會提供）

徐邦瀚怒斥，尤其是「台灣紅豆大薏仁」此項產品，該產品的包裝設計，的確讓人認為就是台灣食品！她認為，上架通路商有很大的把關責任，尤其是連鎖超市、大型美式賣場市占率高，是消費者信賴且經常消費的地方，更應替消費者把關。

台灣消保會也藉此呼籲，業者盡速更改包裝，避免誤導消費者；通路業者應加強上架商品的稽查管理並嚴格執行。也提醒消費者，看清楚包裝標示文字，有疑慮第一時間反應相關單位。

▲產品正面寫台灣製造，背面卻寫產地是加拿大。（圖／消保會提供）

高雄市衛生局對此表示，該產品標示涉違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，食品及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形。可依同法第45條第1項規定處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。經查供應商位於新北市，依源頭管理原則將移請新北市政府衛生局處辦。