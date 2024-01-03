飛機事故多在這2時機！機師父告誡女兒注意「3件事」：決定生死

▲日航撞機起火5死。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本航空（JAL）一架客機2日下午降落東京羽田機場，撞保安廳飛機起火，5人死亡，機上367名乘客和12名機組人員逃脫。事發後，一名機師女兒上網發文提醒，指她機師父親曾告誡她3點注意事項，讓16萬人看了大讚，很有用的分享。

原PO在社群X發文，表示作為一名機師的女兒，她要跟大家分享爸爸從小跟她告誡的話，一是在飛機起飛和降落時要保持清醒，其次是起飛和降落時要穿好鞋子，最後是不要穿高跟鞋。原PO解釋，因為飛機事故20%在起飛，50%在著陸，所以你的「逃脫」舉動，可能攸關生死。

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原PO也在留言補充，還有一件事，繫好安全帶很重要，因為有時在起飛或降落過程中會睡著，或是半夢半醒狀態，所以為緊急情況做好準備，而搭機最好穿運動鞋，也不要穿裙子。

貼文曝光後，超過16.5萬人按愛心，網友紛紛留言「自從我在Twitter得到這個消息後，就一直照做」、「謝謝你的分享，很有用」、「很棒的爸爸」、「我也不穿高跟鞋」。

據了解，日本國土交通省2日將該事故定為「飛安事故」，而日航常務執行官青木紀正也向家屬鞠躬道歉，但他強調，516航班有得到降落許可。青木紀正說，事發地點在跑道上，而516航班有得到降落許可，所以和航管溝通有誤可能是事故主因，但目前也不方便多說，因為還在調查中。

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