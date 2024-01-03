飛機事故多在這2時機！機師父告誡女兒注意「3件事」：決定生死

▲日航撞機起火5死。（圖／達志／美聯社）
圖文／CTWANT
日本航空（JAL）一架客機2日下午降落東京羽田機場，撞保安廳飛機起火，5人死亡，機上367名乘客和12名機組人員逃脫。事發後，一名機師女兒上網發文提醒，指她機師父親曾告誡她3點注意事項，讓16萬人看了大讚，很有用的分享。
原PO在社群X發文，表示作為一名機師的女兒，她要跟大家分享爸爸從小跟她告誡的話，一是在飛機起飛和降落時要保持清醒，其次是起飛和降落時要穿好鞋子，最後是不要穿高跟鞋。原PO解釋，因為飛機事故20%在起飛，50%在著陸，所以你的「逃脫」舉動，可能攸關生死。
原PO也在留言補充，還有一件事，繫好安全帶很重要，因為有時在起飛或降落過程中會睡著，或是半夢半醒狀態，所以為緊急情況做好準備，而搭機最好穿運動鞋，也不要穿裙子。
エアラインパイロットの娘として子供の頃から父に言われてきたこと再掲するね。— ぴ (@Blackymarine) January 2, 2024
・離着陸時は起きていろ
・離着陸時は靴を履いてろ
・絶対ヒールの靴で飛行機に乗るな
航空機事故の発生は離陸時2割、着陸時5割。そこは「走って逃げる」という自分の行動が生死を分ける可能性がある。
貼文曝光後，超過16.5萬人按愛心，網友紛紛留言「自從我在Twitter得到這個消息後，就一直照做」、「謝謝你的分享，很有用」、「很棒的爸爸」、「我也不穿高跟鞋」。
據了解，日本國土交通省2日將該事故定為「飛安事故」，而日航常務執行官青木紀正也向家屬鞠躬道歉，但他強調，516航班有得到降落許可。青木紀正說，事發地點在跑道上，而516航班有得到降落許可，所以和航管溝通有誤可能是事故主因，但目前也不方便多說，因為還在調查中。
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