　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

他469年前寫下預言　2024第一天「神準應驗」日本地震！恐還有天災

法國猶太先知預言2024年「日本大地震」！　數小時後竟恐怖應驗

▲16世紀的法國籍猶太裔先知諾查丹瑪斯（Nostradamus）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

16世紀法國籍猶太裔先知諾查丹瑪斯（Nostradamus）在其預言集《百詩集》中精準預言了法國大革命、希特勒崛起、甘迺迪遇刺、九一一恐攻等重大事件，還有研究者從中解讀出火車、飛機、電影、原子彈等重要發明的出現。沒想到2024年才過幾個小時，諾查丹瑪斯的預言竟然再度應驗，他曾指出今年會有2場大天災，第一場便是發生在日本沿海的大地震，預計將引發海嘯，摧毀房屋並導致數百人死亡。

《紐約郵報》的報導，當初人們還曾質疑諾查丹瑪斯的預言時機是否不夠精準，因為這樣的災難描述已經在2011年3月的311日本大地震發生過。然而，2024年才過幾個小時，日本石川縣能登地區當地時間1月1日下午4時便連續發生2起地震，規模分別為5.7、7.6，當局也隨即發布海嘯警報，各地陸續傳出災情。

日本氣象廳事後更正式將該起地震命名為「令和6年能登半島地震」，指這是當地自1885年有記錄以來，最大的一次地震。氣象廳甚至發布海嘯警報，預估海嘯最高達5公尺，不少日本網友也捕捉到海嘯的影片，畫面可見，浪花不斷襲擊海岸，房屋和汽車被捲入海中，沿海社區的居民紛紛逃往地勢較高的地方。日本政府隨後也派遣一支由陸自、消防員和警察組成的3000人搜救隊趕赴現場救災。

法國猶太先知預言2024年「日本大地震」！　數小時後竟恐怖應驗

▲日本石川縣能登地區發生強震，當地災情頻傳。（圖／達志／美聯社）

報導補充，諾查丹瑪斯還預言，氣候危機將會在2024年持續惡化，「乾燥的土地更加焦枯，還會發生大洪水」，「疫病激增引發嚴重大飢荒」。此外，2024年發生的第2場重大自然災害則是義大利埃特納活火山（Mount Etna）的大規模爆發，他預測火山爆發將於2024年底或2025年初發生，且聲稱這將是自公元79年或公元1631年維蘇威火山（Mount Vesuvius）爆發以來最嚴重的火山災難。

法國猶太先知預言2024年「日本大地震」！　數小時後竟恐怖應驗

▲日本1日下午發生多起規模5以上的地震，其中最大規模為7.6，而有網友就從遠處觀察海嘯的情況，畫面中浪花不斷襲擊海岸。（圖／翻攝自推特）

延伸閱讀
好久不見「國企匡」3／資深港姐宮雪花當眾脫衣惹議　鍾麗緹愛女朝聖碧昂絲嗨到扯Bra解褲
便利商店小7為何「這字母」是小寫？　官方解釋理由出爐
張誌家逝世／曬太陽「這位置」常莫名頭痛　好友嘆：心梗有先兆

ET快訊
日航90秒完美疏散！　520死空難換來「血寫的」安全規則
李善均恐嚇內幕發毛！田慧振電話遭挖出　蛇蠍女：我要告訴她
快訊／NHK：海保廳人員曝「機長聽錯指令」！對話內容曝
快訊／台積電殺紅眼！市值一度失守15兆　指數重挫逾320點
LIVE／「海保機未准進」羽田撞機5死！冷氣團襲7縣市　低溫
姊遭刺39刀慘死！　王欣儀17歲認屍「我的一部分也死了」
命危機長身分曝！　僅39歲資歷近5年
看準「越混越大尾」！　割頸乾哥傳被黑幫鎖定

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

他469年前寫下預言　2024第一天「神準應驗」日本地震！恐還有天災

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

老公依偎妻懷裡撒嬌討摸　見被錄影秒跳起怒喊刪掉

汪東城戰力指數飆升！變身鬼龍　合體陳德修《夠愛》夢回《終極》

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

他469年前寫下預言　2024第一天「神準應驗」日本地震！恐還有天災

斥柯文哲抹紅「選舉選到抓狂了」　趙少康：中共也指定藍白合嗎

校園安全網破網、老師不敢管教學生　侯辦籲教育部立刻修改規定

頑童小春撂破百兄弟相挺MV　水牛坑施放「百萬煙火」氣勢超狂

藍營提案高端專案報告　綠尊重：信者恆信、不信者總有千萬種理由

每周3天告白鄰居女兒　單戀男一句「讓我親一下」被判4個月

裝潢工疑甲苯中毒亡！醫揭3可能原因　出現4症狀速離開現場

保全拿備份鑰匙闖董事長豪宅家！狂偷愛馬仕、鑽石　要賠373萬

恩比德一歸隊就奪大三元　76人輕取公牛穩居東區第3

狼父猥褻13歲女兒22次　大年初一也下手！獲緩刑理由曝光

孫盛希「布料激少」出道最狂尺度！　魏如萱看傻：根本內衣廣告

新奇熱門新聞

他469年前預言　2024第一天「神準應驗」

奇葩！線上講座「這一格」直接變全武行

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

國二女學生要求「肉體授業」...男家教嚇到7天閃辭

講幹話列精神病　網路KUSO圖瘋傳

曾命中新冠　靈媒預言川普當選總統

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

保健室老師爆紅！比基尼照曝...網嗨：想被指導

闖「彰化培元中學」驚見滿滿鬼影　照片曝光網嚇瘋

世界最長單字　189819字母組成

3千萬101煙火秀　網友：像洗瓶刷

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

更多熱門

相關新聞

日氣象廳：一周內小心「震度7級」餘震

日氣象廳：一周內小心「震度7級」餘震

日本石川縣1日發生規模7.6強震，截至3日上午已累計62人死亡，搜救工作仍在持續，但周邊地區餘震連連，至今2天內已發生479起震度1以上的地震。氣象廳警告，未來一周內仍可能出現最大震度達到7左右的地震。

石川縣遭強震！去過台人不捨：像台灣2地

石川縣遭強震！去過台人不捨：像台灣2地

7.6強震　輪島市地面隆起4公尺

7.6強震　輪島市地面隆起4公尺

日本能登半島凌晨又有餘震！最大震度5強

日本能登半島凌晨又有餘震！最大震度5強

日本強震「報應來了？」主播下場慘

日本強震「報應來了？」主播下場慘

關鍵字：

日本大地震令和6年能登半島地震石川能登半島海嘯日本海嘯

讀者迴響

熱門新聞

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

陸跨年爆假唱「台灣2天后被點名」結果出爐！

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

日本強震「報應來了？」主播下場慘

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

即／羽田塔台「未准許」海保機進跑道！

吳奇隆傳婚變「微博封鎖劉詩詩」！　陸網實測：實錘了

即／內湖2死命案！20多歲裝潢工倒臥室明顯死亡

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

379人日航窗外火海　「一堆人還坐等空姐指令」

林靖恩跨年夜住飯店　砸壞電視被趕走

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

2裝潢工密閉空間施工　疑吸入大量有機溶劑中毒亡

鋒面來了！今雨區擴大越晚越冷　連3天探10℃↓

更多

最夯影音

更多
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走
婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面