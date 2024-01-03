他469年前寫下預言　2024第一天「神準應驗」日本地震！恐還有天災

▲16世紀的法國籍猶太裔先知諾查丹瑪斯（Nostradamus）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

16世紀法國籍猶太裔先知諾查丹瑪斯（Nostradamus）在其預言集《百詩集》中精準預言了法國大革命、希特勒崛起、甘迺迪遇刺、九一一恐攻等重大事件，還有研究者從中解讀出火車、飛機、電影、原子彈等重要發明的出現。沒想到2024年才過幾個小時，諾查丹瑪斯的預言竟然再度應驗，他曾指出今年會有2場大天災，第一場便是發生在日本沿海的大地震，預計將引發海嘯，摧毀房屋並導致數百人死亡。

據《紐約郵報》的報導，當初人們還曾質疑諾查丹瑪斯的預言時機是否不夠精準，因為這樣的災難描述已經在2011年3月的311日本大地震發生過。然而，2024年才過幾個小時，日本石川縣能登地區當地時間1月1日下午4時便連續發生2起地震，規模分別為5.7、7.6，當局也隨即發布海嘯警報，各地陸續傳出災情。

日本氣象廳事後更正式將該起地震命名為「令和6年能登半島地震」，指這是當地自1885年有記錄以來，最大的一次地震。氣象廳甚至發布海嘯警報，預估海嘯最高達5公尺，不少日本網友也捕捉到海嘯的影片，畫面可見，浪花不斷襲擊海岸，房屋和汽車被捲入海中，沿海社區的居民紛紛逃往地勢較高的地方。日本政府隨後也派遣一支由陸自、消防員和警察組成的3000人搜救隊趕赴現場救災。

▲日本石川縣能登地區發生強震，當地災情頻傳。（圖／達志／美聯社）

報導補充，諾查丹瑪斯還預言，氣候危機將會在2024年持續惡化，「乾燥的土地更加焦枯，還會發生大洪水」，「疫病激增引發嚴重大飢荒」。此外，2024年發生的第2場重大自然災害則是義大利埃特納活火山（Mount Etna）的大規模爆發，他預測火山爆發將於2024年底或2025年初發生，且聲稱這將是自公元79年或公元1631年維蘇威火山（Mount Vesuvius）爆發以來最嚴重的火山災難。

▲日本1日下午發生多起規模5以上的地震，其中最大規模為7.6，而有網友就從遠處觀察海嘯的情況，畫面中浪花不斷襲擊海岸。（圖／翻攝自推特）

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