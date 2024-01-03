運20億元毒品來台！貨輪、遊艇遭扣拍賣　國庫進帳2721萬

▲涉嫌走私毒品的貨輪飛燕號遭法務部拍賣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地方檢察署偵辦走私毒品案，查獲喀麥隆籍飛燕號貨輪及遊艇「AQUARIUS 1」涉嫌走私超過20億元的毒品來台，2艘船遭查扣後，法務部執行署高雄分署昨（2）日進行拍賣，吸引多組買家競標，最後「飛燕號」以720萬1689元拍定，遊艇「AQUARIUS 1」以2001萬拍定，為國庫進帳2721萬餘元。

飛燕號「FEI YAN」貨輪是去年10月間，在越南外海接運毒品並於啟運返回台灣卸載毒品期間，遭高雄地方檢察署與內政部警政署刑事警察局查獲。地檢署考量長期停泊於碼頭，除長時間未正常發動、航行必將耗損其性質及價值外，停泊期間尚有停靠費、移泊費、拖船費、纜繩費及管理費等相關費用必須支付，為了保全其價值，囑託法務部行政執行署高雄分署予以變價拍賣。

▲法務部行政執行署拍賣走私毒品的貨輪和遊艇。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄分署受理後，隨即調查此艘飛燕號「FEI YAN」貨輪之相關資料，並派員至高雄港第55號碼頭勘查貨輪現況，此艘貨輪的船籍國為喀麥隆共和國，1996年建造，總噸位為491噸(淨噸位186噸)，船長50.40公尺，船寬9.60公尺。

「AQUARIUS 1」則是涉嫌在前年自泰國運送K他命毒品，但在高雄茄萣外海就被海巡署緝私艦艇查獲，起出842公斤、市值20億元的K他命。

行政執行署高雄分署昨天下午進行拍賣，吸引多組買家競標，最後結果，貨輪「飛燕號」共有4組人投標，以720萬1689元拍定，遊艇「AQUARIUS 1」共有2組人投標，以2001萬拍定。