過年換車！屏東執行分署1／2拍賣　老闆的BMW X5搶眼

▲BMW頂級休旅車X5，屏東執行分署1月2日拍賣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於元月2日辦理「123拍賣會」，法拍BMW X5休旅車1部。該名義務人公司原本係販售保健食品，未實際進貨卻拿其他公司發票虛報進項作為成本，以減少應繳的營業稅額，南區國稅局屏東分局發現後命他補繳200多萬元的稅款，負責人置之不理，案件移送到分署執行。

該部黑色X5為2014年出廠，氣派大方，屏東分署歡迎有興趣的民眾於拍賣當天親至分署賞車，在新年度第一個上班日競標頂級豪華代步工具，犒賞慰勞自己或親友一整年的辛勞。

另也可選擇250元的防蟎抗菌枕展開新年度的全新氣象，暖心寢具還有800元的石墨烯能量保暖被與2000元的乳膠薄墊，數量有限，於當天上午10點開始，依排隊先後順序按定價入場應買，售完即止。

動產部分還有機車2部、NISSAN休旅車和HONDA頂級車款ACURA各1台，以及三信商銀股票325股。歡迎有興趣的民眾於當天上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

這次不動產另有東港的透天厝持分，以及坐落屏東市、內埔、佳冬、來義、高樹、滿州、牡丹與三地門的土地。屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於元月2日當天下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息。