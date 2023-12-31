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紅海貨輪又遇襲　美驅逐艦擊落葉門反抗軍2反艦飛彈

▲▼馬士基杭州號30日經紅海遭葉門叛軍青年運動襲擊，美國海軍出動伯克級神盾驅逐艦「格雷夫利號」護航，擊落2枚反艦飛彈。（圖／翻攝自美國中央司令部）

▲馬士基杭州號遇襲後，美國神盾驅逐艦「格雷夫利號」出動，擊落2枚反艦飛彈。（圖／翻攝自美國中央司令部）

記者詹雅婷／綜合外電報導

一艘懸掛新加坡國旗的貨輪30日穿越紅海時，遭葉門反抗軍「青年運動」的飛彈擊中。美國中央司令部（CENTCOM）表示，當時美國海軍伯克級神盾驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）隨即出動響應求救訊號，擊落另外兩枚反艦飛彈。

綜合衛報等報導，遇襲的「馬士基杭州號」（Maersk Hangzhou）是丹麥馬士基海運集團所擁有的貨輪，船上懸掛新加坡旗幟，當時正從新加坡駛向埃及賽德港，但在穿越紅海期間遭飛彈擊中，發出求救訊號。

美國中央司令部指出，在事發之後，美國驅逐艦「格雷夫利號」與「拉布恩號」（Laboon）針對馬士基杭州號的援助請求做出反應。在此之際，葉門反抗軍控制區域朝船隻的方向發射飛彈，格雷夫利號擊落2枚反艦飛彈。

所幸整起事件並未造成人員傷亡，且貨輪仍擁有航行能力。美方指出，這是自11月19日以來，葉門反抗軍青年運動針對國際航運發動的第23起非法攻擊行動。

葉門反抗軍青年運動鎖定紅海重要航道上的船隻發動武裝攻擊，宣稱這是為了支持加薩地區的巴勒斯坦人。目前已有航運公司暫停紅海航線，選擇繞行非洲，美國則是成立一支多國聯合海上防衛隊，保護占全球貿易12%的紅海重要貿易航道。

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