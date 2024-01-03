中廣設「康新聞專區」替趙少康宣傳　綠委批不演了：這侯康配官網？

▲中廣新聞網設立康新聞專欄。（圖／翻攝林楚茵臉書）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康元旦宣布辭去中國廣播公司董事長，而NCC目前尚未收到中廣的董監事變更申請。民進黨立委林楚茵3日也秀出一張中廣新聞網官網「康新聞專區」截圖質疑，這裡不是侯康配官網，而是中廣官網的康新聞，趙少康與他妻子手上掌握了98%的中廣股份，對於涉己新聞一點都不知道迴避，台灣有哪家媒體會設立這樣的「董事長新聞專區」？

林楚茵秀出一張中廣新聞網官網截圖，顯示有「康新聞專區」，全部都是趙少康相關新聞。林表示，一早來考考大家的眼力，數一數這裡有幾個趙少康？這裡不是侯康配官網，而是中廣官網的康新聞，直接說重點，就是因為「趙少康與他妻子手上掌握了98%的中廣股份，儘管辭董事長，他還是中廣最大的股東，實質掌控中廣！」

林楚茵指出，趙少康不只被爆料佔用中廣大樓做競辦，還明目張膽讓中廣架設「康專區」，毫不掩飾地幫自家董事長宣傳，台灣有哪家媒體會設立這樣的「董事長新聞專區」？

林楚茵直言，對於涉己新聞一點都不知道迴避，就跟侯友宜當新北市長，侯太太在新莊買地ㄧ樣，完全不演了，「趙少康身為董事長，利用公司財產進行私人選務並非公司業務，就是用公司財產圖利自己！」

林楚茵批評，一個毫無誠信、沒有道德底線的副總統候選人，甚至連辯論會提離職都在打假球，再度坐實趙少康就是把辯論會當作自己的「造謠康康秀」，根本藐視這場選舉。