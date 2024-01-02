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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林楚茵彙整趙少康辯論11大錯誤訊息　外媒也查核發言不實

▲▼趙少康會後記者會 副總統電視辯論會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙少康出席副總統電視辯論會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康昨（1）日在電視辯論會上猛攻綠營，不過外媒「自由亞洲電台」查核不少發言有不實的情況；而民進黨立委、黨發言人林楚茵也彙整11大錯假訊息，打臉趙少康。她表示，趙少康把辯論會當脫口秀，只顧講大話、賺聲量，不顧副總統職位跟責任。

林楚茵表示，昨天趙少康的「造謠康康秀」獲得外媒認證，「自由亞洲電台」查核了趙少康的發言有所不實。她表示，趙少康真的把副總統辯論會當作一場脫口秀，只顧著講大話、賺聲量，完全不重視副總統職位跟責任。

此外，林楚茵也彙整了11項趙少康的不實言論。首先，趙少康聲稱，國際知名藝人泰勒絲因為台灣兵凶戰危，不敢到台灣來；林楚茵則點出，光是去年知名的韓團BLACKPINK、英國天團Coldplay都有來台灣。

林楚茵指出，趙少康聲稱「媒體有80％是綠媒」，她則強調，媒體監督政府不分藍綠，質疑所謂有拿政府標案就是收買媒體的說法；趙少康在解釋九二共識時，也提出「他講他的，你說你的，就是共識」，林楚茵則提醒，中國國家主席習近平則是提出「堅持一中、九二共識，防止台灣被分裂出去」。

趙少康在辯論中也表示「外資不敢來到台灣投資」，林楚茵則指出，2023年前11月外資投資台灣達107億美元，是15年來次高，2022年則為外資投資額最高，達到124億美元。

趙少康也指出「台灣缺電」、「建設不好」等，林楚茵則回應，國民黨執政時期，電力備轉容量僅1.64%，今年整年都是6%以上電力充足；趙少康也提及COP28決議所謂核電增加三倍，林楚茵則打臉，「是再生能源增加三倍」。

趙少康提到，今年經濟景氣不好，所以用電量少；林楚茵表示，今年出口貿易額是近三年，是歷史前三高，股市市值也已翻倍；趙少康更提及，前瞻預算偏袒綠營縣市，林楚茵則反擊，前瞻計畫補助人均前三名，是連江縣、台東縣與南投縣，皆為國民黨執政縣市。

趙少康也指出，民進黨讓台灣人吃「萊豬」，不過，林楚茵指出，從2021年開放以來，至今從未檢出任何豬肉含有萊克多巴胺；而趙少康聲稱，台灣都未有參加國際組織一事，林楚茵則說，近年台灣加入了11個國際組織，還跟美國簽訂「台美21世紀貿易倡議」協定。

最後，趙少康指稱，副總統賴清德在立委任內，關說海燕公司用藥，林楚茵表示，賴清德從未經營任何公司，也根本沒有所謂「海燕藥品公司」。

▲▼民進黨立委林楚茵彙整趙少康在辯論會的11大錯誤訊息。（圖／林楚茵臉書）

▲林楚茵彙整趙少康在辯論會的11大錯誤訊息。（圖／林楚茵臉書）

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