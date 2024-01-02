快訊／海保廳飛機「送物資到石川」撞客機！　機體也在燒

▲羽田機場客機起火。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

根據《富士新聞網》報導，與日本航空客機516航班發生衝撞的海上保安廳所屬定翼機MA722，機上6人僅1人成功脫逃，其餘5人一度失聯，5人目前雖已尋獲，但是生死不明。此外定翼機機體也在燃燒中。

海上保安廳指出，MA722正準備執行救援任務，將救災物資送往新潟縣的航空基地，以支援發生7.6大地震的石川縣能登半島，怎知起飛時卻與客機相撞。

根據《共同社》報導，東京消防廳表示，在羽田機場與日航客機相撞的MA722目前也在燃燒中。