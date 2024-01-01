日本加賀屋元旦客滿！　強震襲擊「門倒牆碎」畫面曝光

▲日本加賀屋遭遇強震襲擊，屋內木門都被震垮。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本石川縣1日下午發生規模7.6強震，當時正值日本新年假期，知名溫泉旅館「加賀屋」當天預約住宿客滿，但受到地震襲擊，不僅房間內的木門被震倒，就連樓梯間的水泥牆面也被震碎掉落，目前房客已全數疏散至附近的學校安置。

▲▼樓梯間的牆面也都因為強震碎裂。（圖／翻攝自X）



綜合外媒報導，位於石川縣七尾市的加賀屋於1906年創立，已連續36年入選日本最佳旅館，在元旦假期也早已預約客滿，結果卻遇上規模7.6強震，從網路上曝光的畫面可以看到，充滿日式風情的房間內，木門已經全數被震倒，就連房間內的擺飾也都散落一片。

除此之外，就連樓梯間的牆面也都因為強震碎裂，碎片全數都掉到樓梯上，建築外的磁磚也出現大面積掉落。據了解，目前房客已全數被疏散到附近的幼稚園與小學，工作人員正在清點是否有旅客受傷。

網友也紛紛留言表示，「就連加賀屋都擋不住」、「真的是太可怕了」、「希望工作人員和旅客都平安無事」、「我預約了1月5日入住沒想到會發生這種事」。