34歲烏干達選手肯亞受訓死亡　「頸部有刀傷」遭人謀殺

▲烏干達選手基普拉加特被發現陳屍車上,頸部有刀傷。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

烏干達34歲選手基普拉加特(Benjamin Kiplagat)是一名在肯亞出生的長跑運動員,曾經參加過兩屆奧運,代表烏干達出賽。不過2023年12月30日晚間,他被發現陳屍於肯亞一輛汽車上,頸部有明顯刀傷,遭人謀殺。

綜合BBC、半島電視台報導,基普拉加特在跑步領域已有18年經驗,2008年世界青少年錦標賽3000公尺障礙賽奪銀、2012年非洲錦標賽奪銅,參加過2012年倫敦奧運及2016年里約奧運。在這次要前往烏干達參加田徑比賽之前,他一直在肯亞的埃爾多雷特(Eldoret)地區接受訓練,這裡海拔相當高,是許多運動選手接受高海拔地區訓練的地方。

不過就在2023年12月30日晚間,他被發現陳屍於埃爾多雷特郊區一輛汽車上,頸部有一道極深的刀傷,當地警方已展開調查。警察指揮官奧卡爾(Stephen Okal)稱,「這是謀殺,但我們目前還不知道(嫌犯犯案)動機。」

在基普拉加特的死訊傳出後,世界田徑總會(World Athletics)透過社群平台X發文提到,「聽到基普拉加特過世的消息,世界田徑總會感到震驚悲痛,我們向他的朋友、家人、隊友和運動員致上最深切哀悼。」

World Athletics is shocked and saddened to hear of the passing of Benjamin Kiplagat. We send our deepest condolences to his friends, family, teammates and fellow athletes. Our thoughts are with them all at this difficult time. https://t.co/x74j5xRvex pic.twitter.com/XvW8k5Gwss