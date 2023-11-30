「田徑女神」被挖6年前差很大！本人認了臉蛋動刀　遭一面倒狂駡

▲吳豔妮先前照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女子田徑國手吳艷妮擁有姣好外表，成了眾人追捧的女神。不過近日有人挖出她的舊照，指稱「整形前後相差巨大」，本人30日受訪霸氣承認動刀部位，稱自己為了能上鏡做了雙眼皮，顏值變化是因為體脂率變低和化妝。

儘管跨欄成績只是亞洲水平，但「田徑女神」吳艷妮得到的關注超過世界冠軍，除了長得漂亮，面對媒體充滿自信、滔滔不絕，也贏得流量與話題。吳艷妮參加杭州亞運時，因為搶跑被取消成績，也讓她飽受非議。

但其實她的爭議不僅於此，從手勢、刺青、直播帶貨、驚人語句等， 她更被質疑把精力都用在賺錢上，耽誤了訓練。網友犀利炮轟，「感覺好像精神有點問題」﹑「覺得她戲好多」﹑「不做演員真浪費」﹑「熱身真的沒有必有這樣」。

另外，許多大陸網友挖出吳艷妮先前的舊照，指稱「整形前後反差太大」，引起了一番討論。從畫面當中可以看見，吳艷妮先前參賽時膚色明顯較黑，身材也較為豐腴，且眼睛也不是雙眼皮，反差的確十分巨大。

據《頭條新聞》報導，11月30日，吳豔妮接受媒體採訪時，談到了整容話題。吳豔妮表示，自己的雙眼皮是割的，「女生愛美，我也想要自己變美，我不可能因為網上的某些言論，去阻斷我通往美的道路。」

吳豔妮稱，自己為了能上鏡，只做了雙眼皮，「他們說吳豔妮又整了下巴又整了鼻子，我很開心，說明我化妝化得好，我很謝謝他們。但我的下巴確實沒整，天生的就是這麼尖，以前是嬰兒肥。現在瘦下去了，體脂率很低，很多黑粉在評論區放我2017年的截圖，確實很胖很黑。」

吳豔妮表示，自己變美的秘訣就是化妝和減肥，「體脂率降了之後，他們就覺得我去整容了，其實沒有，我體脂率是13%。」