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支援全台18處熱門晚會　中華電信跨年夜數據傳輸量增三倍

▲2024跨年夜，中華電信動員近千位工程人員和30部以上行動車。（圖／中華電信）

▲2024跨年夜，中華電信動員近千位工程人員和30部以上行動車。（圖／中華電信）

記者陳俐穎／綜合報導

2024跨年夜，中華電信動員近千位工程人員和30部以上行動車，行動上網總用戶數創新高，其中5G用戶約320萬戶，8成以上用戶透過中華電信最優質行動網路使用FB、LINE、IG等通訊軟體或直播方式，即時盡情分享影音與照片和親友傳遞祝福。中華電信也統計，跨年夜的數據傳輸量也大幅增加，超過耶誕夜3倍。

中華電信提供包含台北最HIGH新年城、閃耀新北1314淡水八里跨河煙火、桃園星際城跨年晚會、大新竹跨年公益演唱會、宜蘭跨年晚會、花蓮太平洋觀光節、台中水湳中央公園跨年夜、麗寶樂園跨年演唱會、五月天巡迴演唱會、星空閃耀南投跨年晚會、清境農場跨年晚會、劍湖山摩天輪跨年煙火秀、高雄夢時代跨年晚會、義大世界跨年煙火秀、全嘉藝起來跨年晚會、台南好YOUNG跨年晚會、屏東跨年演唱會及台東海濱公園跨年晚會等18處全台熱門跨年晚會現場良好行動通信服務品質。

此外更讓參與阿里山日出映象跨年民眾利用中華電信優質4G、5G上網速率，與親友分享迎接2024第一道曙光，行動上網總量超過耶誕夜3倍；其中最受矚目台北101跨年煙火行動上網量超過耶誕夜3倍以上、台中水湳中央公園、台南市府、高雄夢時代等跨年晚會行動上網量超過耶誕夜2倍以上。

中華電信佈建超過千台以上最新型高效能基地台，透過導入5G雙CA (3.5GHz+2.1GHz)並搭配4G 網路，於2024跨年熱區及全台超過1,500個地點提供最高2.14Gbps網速，讓客戶可實際體驗的行動優質服務。

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