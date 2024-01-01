國民黨元旦升旗　侯友宜談新盼望：中華民國成台海護國神山

▲侯友宜出席113年國民黨元旦升旗活動。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

今（1）日是民國113年元旦，國民黨在1月1日上午7點於中央黨部前廣場舉行元旦升旗典禮，總統候選人侯友宜、黨主席朱立倫等人出席升旗活動。侯友宜致詞時談到他新年的盼望，希望中華民國是台海護國神山，讓台灣可以團結共好、中華民國永續繁榮。「3號侯康配」一定要當選，才可以讓台海穩定、台灣安全、世界放心，讓台灣人民可以過好日子，一起讓這塊土地共融共好。

侯友宜指出，今天是新的開始，新的一年展現不一樣的新氣息，新年的狀況全世界的大家要面對很多挑戰，看到地緣政治的緊張、以巴戰爭、俄烏戰爭依然沒結束，大家都在戰爭、恐懼的威脅當中，台海沒有穩定，面對全球的經濟，依然看到舒緩力道非常的減緩，尤其台灣缺工、缺料、缺電，還有低薪、高通膨、高物價，台灣的經濟沒辦法往前舒展，尤其面對中國貿易壁壘調查，以及區域經濟依舊沒有辦法，多邊、雙邊、單邊的貿易無法參與，或是沒有辦法簽訂更多國家，都是台灣經濟面對的挑戰。

侯友宜提到，去年的關鍵字是「缺」，民進黨缺乏執政能力，更缺乏反省能力，人民憤怒的是連一顆蛋、每天要吃的食品竟然也缺，不但缺蛋又剩蛋，又變成壞蛋，這都是人民憤怒的聲音。今天除了升國旗唱國歌，更重要的再隔幾天，就要選出中華民國的總統，這是在民主自由制度底下、按照中華民國憲法，來選中華民國的總統，帶領大家往前走。

侯友宜說，日前的辯論看到賴清德說，「中華民國是災難」，下來又說是「中華民國憲法是災難」，中華民國的根本就是中華民國憲法，既然中華民國跟中華民國憲法是一樣的，這句話中華民國的國民聽到一定有很深的想法，尤其賴清德，他內心的想法是台獨，就是引戰，就是讓台海不安定。



侯友宜強調，他一生保衛中華民國、守護台澎金馬這塊土地的人民，這是他一生遠遠不變的想法，也是他出來選舉的原因，他顧中華民國一定要顧好，人民生命也要顧好，他用負責任的態度，特別提出3Ｄ策略，嚇阻、對話、降低風險，用和平解決兩岸問題，做區域和平穩定的力量，這是一個負責任的態度。不能讓因為台獨的引戰，讓台獨不安定，甚至爆發區域的衝突。

因此，面對這場選戰，他一定會用最大力量贏得勝選。新的一年有一個盼望，就是希望中華民國是台海護國神山，台灣團結共好、中華民國永續繁榮。請大家記得「3號侯康配」，一定要當選，才可以讓台海穩定、台灣安全、世界放心，讓台灣人民可以過好日子，一起讓這塊土地共融共好。