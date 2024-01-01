2024第一天！3星座發了　過年前財運旺

▲3星座財神到！（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是2024年的第一天，塔羅牌老師艾菲爾分享，農曆年前，水瓶座、金牛座、射手座財運翻翻。

水瓶座：獨特創新、開拓來源

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農曆年前，水瓶座的財運異常旺盛，你擁有許多獨特而創新的思維，能夠開拓新的收入來源或增加投資回報。 此外，你將迎來一些有利的機遇，這將展現出你的才華和能力，贏得他人的認可和支持。

你的財富不僅來自物質層面，也涵蓋了精神和智慧的豐富收穫。在這個時期，抓住機遇，你將能夠實現更多財務上的成功。

金牛座：擺脫困境、理財觀念

農曆年前，金牛座的財運相當不錯，你將成功擺脫一些困境和障礙，財務狀況有望顯著改善。你具備清晰而成熟的理財觀念，善於節省和規劃開支，同時在選擇投資項目時也能夠明智而穩健。

你的財富累積是來自於堅持和耐心的努力，這將為你帶來長期的穩定收益。在這個時期，維持對財務計畫的堅持和理性決策，將為你創造更多的經濟成果。

射手座：口才極佳、拓展人脈

農曆年前，射手座的財運非常亮眼，你將擁有卓越的口才，善於用言語吸引和說服他人，從而拓展人際關係和合作機會。此外，你還將迎來一些出差或旅行的機會，透過接觸不同的文化和市場，拓寬視野、增加知識，為你的財富創造更多可能性。

在這個時期，冒險和學習將成為你財富的來源，敢於嘗試新事物和不斷學習，將為你帶來更多的財富機會。