半工半讀買的機車被偷！23歲女人生第一輛　警埋伏10hrs抓賊

▲張女首購機車遭竊，警方埋伏10小時逮獲竊車的林男。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名女子，第一次所購買的機車，停放在中山路三段路邊失竊，不僅是唯一代步工具，也是人生首輛機車，非常具有紀念價值。警方獲報，立即調閱監視器，發現女子失竊機車遭人停放於民利街路邊，經過將近10個小時埋伏，竊車的男子出現牽車時，警員一擁而上將其逮捕。

據了解，23歲張姓女子，就讀大學時半工半讀才購買該輛機車，從讀書時期陪伴到如今出社會，都作為她的唯一代步工具。12月中（21日）深夜2時許，張女返回中和中山路三段一帶牽車時，赫然發現機車遭竊，立即前往警局報案，過程中，張女擔心機車無法找回，表示該車殘餘價值不高，但有許多過往回憶。

▲警方發現林男將機車停放路旁，立即於一旁埋伏。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員依法受理後，陪同張女回到停放位置，確定機車遭竊後，立即調閱監視器，發現29歲林姓男子涉有重嫌，警方循線，發現林男將車騎走後，隨後棄置於中和民利街一帶，警方於現場埋伏；約中午11時許，林男出現靠近機車時，警員立即將其上銬逮捕，依竊盜罪移送新北地檢署偵辦，並將機車發還給張女。

▲林男竊得張女機車後，將其停放於中和民利街一帶。（圖／記者陸運陞翻攝）