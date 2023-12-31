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社會 社會焦點 保障人權

男單獨修機械式車位遭壓死　父母告師傅求償175萬！免賠原因曝

▲▼機械車位,停車場,停車,車格。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲機械式車位示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子（27歲）2017年間到某機電公司擔任維修員，因為沒有取得正式證照，只能跟著曾姓師傅當學徒，但曾姓師傅卻讓陳男獨自一人到某大樓維修機械式車位，導致車台意外落下，陳男當場遭壓死，事後曾姓師傅被依過失致死罪判處1年2月確定，陳男的父母也向曾姓師傅提民事求償175萬元，但法院審理後認為，陳男父母求償的時間已超過民法2年的請求權時效，因此判曾男免賠。

判決指出，陳男是2017年6月到某機電公司擔任學徒，因尚未領有建築物機械停車設備專業技術人員登記證，因此跟著曾姓師傅學習，由曾男負責指導陳男相關工作，但同年8月10日，曾男竟讓陳男單獨到某大樓進行機械停車設備例行性保養作業，由於才剛上班2個多月，師傅又不在場監督協助，他以鈑手拆卸停車台油壓管時，不慎遭落下的停車台壓住，後來曾姓師傅一直找不到陳男，趕到大樓才發現陳男已經死亡。

陳男的陳姓雇主事後被依過失致死罪起訴，經一、二審法院審理，陳姓雇主拿出200萬與陳男父母和解，法院最後判陳姓雇主徒刑8年，緩刑5年，公司則依職安法被罰了10萬元。

除了雇主和公司被罰，陳男的曾姓師傅同樣被依過失致死罪起訴，一審法院曾男徒刑8月，檢方上訴後，二審認為曾男未與陳男家屬達成和解，因此改判徒刑1年2月定讞。

除了刑事告訴，陳男的父母另提民事訴訟求償175萬元，法院審理卻發現，陳男父母在2020年6月中接獲陳姓雇主的刑事判決，依判決內容於同年8月對曾男提起刑事告訴，因此陳男父母應從2020年8月就知道曾男有損害及賠償的事實，卻直到2023年6月6日才對曾男提起民事訴訟，已超過民法請求權的2年時效，因此判決曾男免賠，全案可上訴。

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