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賴清德競總揭「3大謊言」　侯友宜邊買地、邊修容積獎勵法規

▲▼賴清德、蕭美琴全國競選總部今（31）日由發言人陳世凱、戴瑋姍共同召開「戳破包租侯新莊獵地三大謊言」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳世凱（右）與戴瑋姍（左）共同舉行「戳破包租侯新莊獵地三大謊言」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨總統候選人侯友宜家族獵地爭議，民進黨總統候選人賴清德競總發言人戴瑋姍今（31）進一步指出，新北市政府今年10月宣布解編新莊高中用地，未來該處地目將變更為住宅區、公園及市場用地，距離侯家持有土地步行只5分鐘，市府解編土地理所當然，但為何優先選擇對侯家土地價值最有幫助的？侯是否藉職權鋪路，量身打造養地整地SOP流程？

賴清德競總發言人陳世凱與戴瑋姍今天上午共同舉行「戳破包租侯新莊獵地三大謊言」記者會。

陳世凱指出，第一大謊言，連侯友宜律師都證實，侯友宜買地確實是「陸續收購」，若這不是有計畫性的買地，什麼才是？昨日陪同侯友宜召開記者會的律師陳佳瑤已經在記者會上證實：侯妻任美鈴的254地號繼承自長輩、親戚，經1987年地籍圖重測，發現房子佔用到鄰地253地號，為此陸續收購，其中更提到任美鈴「繼承母親土地後開始逐次處理土地持分」。

陳世凱認為，若只是單純處理地上建物問題，大可買回部分就好，為何又昱要費盡心思陸續收購253地號？根據地籍圖資顯示，252、256地號也屬裏地，並無直接臨路，照侯友宜的說法，未來是不是也會一併收購整合？另外，既然土地是繼承而來，單純處理老屋佔用相鄰土地問題，誠實申報即可，侯家為何堅持要用又昱公司來購買土地？

第二大謊言，陳世凱說，新莊復興段253地號面積完整方正，根本不是「畸零地」，侯友宜聲稱房子壓在別人土地上面，是「合法的在買這個畸零地」，但事實上，侯家目前已持有6分之5持分的253地號土地，至今已經購入62.5坪，面積完整方正，根本不是畸零地，尤其未來253、254地號整併完成後，該地面積將超過160坪，價值上看億元，若後續申請都更，預估價值更加可觀。

第三大謊言，陳世凱揭露，都更、容積獎勵恐怕都是為侯友宜量身打造。戴瑋姍說明，侯在新北市長任內，一邊買地、一邊放寬容積獎勵限制，自以為瞞天過海，私底下五鬼搬運，回顧侯友宜擔任新北市長至今，幾乎每一年都分別提出不同容積獎勵方案，巧妙的是，無論是新北市都更處或城鄉局所推出、放寬、修改的容積獎勵條件，侯家持有土地竟然都吻合，天底下真有如此剛好的事情嗎？

此外，戴瑋姍指出，新北市政府今年10月宣布解編新莊高中用地，未來該處地目將變更為住宅區、公園及市場用地，用途多元宜居，可望帶動附近發展，該處周邊土地價值有望再提高，經查發現，該處距離侯家持有之土地，步行竟然只需5分鐘。

戴瑋姍詢問，市府解編土地本是理所當然，不過為何優先選擇解編對侯家新莊土地價值上漲最有幫助的新莊高中用地？侯友宜應該出面說明，侯家持有之土地現在是「都更獎勵萬事俱全，只欠最後持分」，該處要不是風水寶地，什麼好事都剛好讓他碰上，那恐怕就要問侯友宜，究竟有沒有藉自己職權鋪路，量身打造養地整地SOP流程？

戴瑋姍強調，侯友宜在擔任新北市副市長、市長期間，一邊買地是事實、一邊修容積獎勵相關法規也是事實，已經有觸犯《公職人員利益衝突迴避法》之嫌疑。侯友宜究竟是3億探長、5億探長還是10億探長？在又昱公司的掩蓋下大眾不得而知。

戴瑋姍說，容積獎勵應是鼓勵民眾都市更新、老屋重建的誘因，讓市容更美更新，居住更安全，而不是拿來圖利自己、炒地養地的工具，再次呼籲侯友宜正面回應：又昱公司名下到底還有多少資產與土地？未來新莊復興段253、254地號整併成功後，是否會申請都更？侯友宜在其任內不斷放寬容積獎勵，而又昱公司持有的土地又剛好適用獎勵條件，到底是巧合還是量身打造？

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