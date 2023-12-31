老人養狗「失智風險」降40%！　日研究曝2原因：維持社交

▲研究指出，飼養狗狗能夠有效降低罹患失智症的風險。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一項研究指出，飼養寵物狗的長者與未飼養狗狗的老人相比，能夠有效降低40%罹患失智症的風險，主要原因則是照顧狗狗需要付出的精力以及必須經常與其他飼主交流。此外，研究也指出，有運動習慣以及與社會有一定交流也能減少罹患失智症的風險。

根據《日本放送協會》報導，東京都健康長壽醫療中心研究團隊自2016年起，對東京都內的1萬1000多名65歲以上長者進行長達4年的疫調，並以該份數據為基礎，分析調查失智症與飼養寵物之間的關係。

結果指出，飼養寵物狗的人相較沒有飼養寵物狗的人，罹患失智症的機率低了40%。不過飼養寵物貓的長者罹患失智症的風險與未飼養寵物貓的長者之間並未出現過多差異。

▲研究表示，因為照顧狗狗能夠維持一定的社交與活動。（示意圖／CFP）

另一方面，雖然平時保持運動習慣並且與社會維持一定交流也能降低罹患失智症的風險，但是如果在有上述2項習慣的基礎下，再飼養寵物狗，罹患失智症的風險將會更低。

研究團隊認為，飼養狗狗能夠降低罹患失智症風險的主因在於養狗需要更多的精力，包含照顧、頻繁的遛狗，同時還要與其他飼主交流，因此必須長期維持一定社交。

研究成員之一的國立環境研究所主任研究員谷口優表示，這項研究結果也可以證實，在飼養狗狗時所需要的特定運動習慣與生活習慣，能夠有效預防失智症。