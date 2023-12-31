車手剛拿到37萬遇警嚇歪　被害婦還幫他圓謊「沒事啦！」

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗警分局公館分駐所一名員警28日下午巡邏時，發現路邊一名年輕男子與老婦人交談，看見警察出現時神情緊張，當場查獲男子是詐騙集團車手，並起出老婦人剛面交給車手的37萬元，即時攔阻、保住老婦人的辛苦錢。

▲苗栗公館一名婦人剛面交37萬元給詐團車手，遇巡邏員警車手當場被識破落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗分局公館分駐所警員陳柏均於28日15時30分許在轄區巡邏途中，發現一名年輕男子與一名老婦人在路邊交談，見執勤員警出現卻異常的緊張，年輕男子更慌張的將手提紙袋塞入包包內，員警直覺可疑趨前詢問，男子則緊張到不知所措，瞎掰是向婦人問路，婦人還幫男子圓謊稱「沒有啦！沒事啦！」。

經員警一番試探後，男子坦承為取款車手，並自行交出剛向婦人收取的37萬元、偽造理財專員工作證、收據及手機等證物，偵訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，這名公館鄉73歲的羅姓婦人，日前於網路點選廣告連結加入投資理財群組，群組內投顧老師稱可以代操作股票獲高利潤，羅婦一時心動信以為真，當天取款37萬元面交給22歲的湯男，沒想到湯男是詐團車手，幸好遇到執勤員警機警識破，即時攔阻、保住婦人辛苦錢。

苗栗警分局呼籲：「不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益」，最重要的是應慎選政府立案、合法之交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙！

▲▼苗栗公館一名婦人剛面交37萬元給詐團車手，遇巡邏員警車手當場被識破落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲落網的車手交出剛向婦人收取的37萬元、偽造理財專員工作證、收據及手機等證物。（圖／記者蔡文淵翻攝）