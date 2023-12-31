　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車手剛拿到37萬遇警嚇歪　被害婦還幫他圓謊「沒事啦！」

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗警分局公館分駐所一名員警28日下午巡邏時，發現路邊一名年輕男子與老婦人交談，看見警察出現時神情緊張，當場查獲男子是詐騙集團車手，並起出老婦人剛面交給車手的37萬元，即時攔阻、保住老婦人的辛苦錢。

▲▼苗栗公館一名婦人剛面交37萬元給詐團車手，遇巡邏員警車手當場被識破落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗公館一名婦人剛面交37萬元給詐團車手，遇巡邏員警車手當場被識破落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗分局公館分駐所警員陳柏均於28日15時30分許在轄區巡邏途中，發現一名年輕男子與一名老婦人在路邊交談，見執勤員警出現卻異常的緊張，年輕男子更慌張的將手提紙袋塞入包包內，員警直覺可疑趨前詢問，男子則緊張到不知所措，瞎掰是向婦人問路，婦人還幫男子圓謊稱「沒有啦！沒事啦！」。

經員警一番試探後，男子坦承為取款車手，並自行交出剛向婦人收取的37萬元、偽造理財專員工作證、收據及手機等證物，偵訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，這名公館鄉73歲的羅姓婦人，日前於網路點選廣告連結加入投資理財群組，群組內投顧老師稱可以代操作股票獲高利潤，羅婦一時心動信以為真，當天取款37萬元面交給22歲的湯男，沒想到湯男是詐團車手，幸好遇到執勤員警機警識破，即時攔阻、保住婦人辛苦錢。

苗栗警分局呼籲：「不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益」，最重要的是應慎選政府立案、合法之交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙！

▲▼苗栗公館一名婦人剛面交37萬元給詐團車手，遇巡邏員警車手當場被識破落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗公館一名婦人剛面交37萬元給詐團車手，遇巡邏員警車手當場被識破落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗公館一名婦人剛面交37萬元給詐團車手，遇巡邏員警車手當場被識破落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼落網的車手交出剛向婦人收取的37萬元、偽造理財專員工作證、收據及手機等證物。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲落網的車手交出剛向婦人收取的37萬元、偽造理財專員工作證、收據及手機等證物。（圖／記者蔡文淵翻攝）

ET快訊
全台跨年卡司一次看！　6韓、日星來台開唱
墾丁賓士酒駕激烈追逐機車！　朋友慘死副駕
大陸國二生「手遭螺絲刀貫穿」墜亡！　萬人暴怒上街
快訊／「人民有知的權利」　賴清德：公開高端合約符合社會公義
2023大陸跨年晚會一次看！　蔡依林、潘瑋柏、王心凌都將登台
女模杜顏嘉截肢！　左手沒了：謝謝你35年的陪伴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

挨撞老婦搶救3天不治！宣傳車肇禍　花蓮立委候選人停止競選活動

跟騎士互看不爽！桃園男墾丁酒駕賓士狂追失控自撞　副駕友重傷慘死

台大登山社學生攀咲咲山「墜落40ｍ邊坡」　今早獲救待送醫

台東縣台20線利稻路段邊坡坍方　關山工務段搶通單線道路

台東台9線2車互撞！小貨車翻覆駕駛遭壓受困　命危送醫搶救

新北醉女當街打男友　再罵女警「全家有病」…判拘20天

快訊／恆春汽機車行糾！街頭競逐失控「撞斷消防栓」　男重傷不治

車手剛拿到37萬遇警嚇歪　被害婦還幫他圓謊「沒事啦！」

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥！夫妻恩愛照曝　工程師哭了

快訊／北市電池工作室起火！充電中鋰電池突爆炸　一家7口驚逃

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

2大胃王開箱鐵板燒全品項！　嗑光排餐＋免費狂續40盤菜

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

挨撞老婦搶救3天不治！宣傳車肇禍　花蓮立委候選人停止競選活動

跟騎士互看不爽！桃園男墾丁酒駕賓士狂追失控自撞　副駕友重傷慘死

台大登山社學生攀咲咲山「墜落40ｍ邊坡」　今早獲救待送醫

台東縣台20線利稻路段邊坡坍方　關山工務段搶通單線道路

台東台9線2車互撞！小貨車翻覆駕駛遭壓受困　命危送醫搶救

新北醉女當街打男友　再罵女警「全家有病」…判拘20天

快訊／恆春汽機車行糾！街頭競逐失控「撞斷消防栓」　男重傷不治

車手剛拿到37萬遇警嚇歪　被害婦還幫他圓謊「沒事啦！」

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥！夫妻恩愛照曝　工程師哭了

快訊／北市電池工作室起火！充電中鋰電池突爆炸　一家7口驚逃

迎接2024！法國香榭麗舍大道吸150萬人狂歡　東京澀谷取消倒數

讚侯友宜辯論「比預期好」　趙少康曝未陪同原因：上賀瓏夜夜秀

彰雲嘉首件公辦都更招商成功　嘉義市垂楊路、吳鳳北路口將蓋大樓

挨撞老婦搶救3天不治！宣傳車肇禍　花蓮立委候選人停止競選活動

林濁水評賴清德「對美統獨回答可改進」　侯友宜還楞頭楞腦反台獨

「奇兵」喬治板凳出發砍22分　爵士撲滅熱火近5戰勇奪4勝

「台灣1款麵包」日本爆紅一年了！一票台人看傻：完全沒吃過

iPhone 16渲染圖曝光　大陸網友熱議「致敬榮耀千元機？」

台鐵公司明揭牌！「太魯閣的眼淚」見證：重生的開始、非改革終點

不用等到凌晨！兒童版跨年煙火今晚7時登場　動物園元旦提早開園

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

社會熱門新聞

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

即／父子溺水亡！露營業者無限期停業

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

80歲嬤喪子走不出！警扮孝子每月給3千

即／南投機車擦撞火車　男子慘死

他與高中妹發生1次性關係　賠不出100萬恐坐牢

面交全台唯一千萬名錶　他壓店員搶錶

苗栗露營區父子落水雙溺斃！業者回應

更多熱門

相關新聞

議會前聚54黑衣人　隊長到場協調

議會前聚54黑衣人　隊長到場協調

新北市議會前麥當勞門口，日前有數十名黑衣人聚集，嚇壞路過民眾。警方到場了解，為一名男子購買3輛大貨車，向數十人借款，但未依約定日期還款，與債權人約定板橋文化路二段麥當勞協商債務。由於現場聚集多人，海山分局偵查隊長也到場了解，歷經將近2個小時協商完畢，黑衣人才陸續各自離去。

賴清德辯論翻題庫　口誤成重大失誤

賴清德辯論翻題庫　口誤成重大失誤

賴清德沒漏講也算失言？　黃揚明：宣誓就職已承諾「遵守憲法」

賴清德沒漏講也算失言？　黃揚明：宣誓就職已承諾「遵守憲法」

桃園新女力齊聚助陣邱若華　盼高票當選

桃園新女力齊聚助陣邱若華　盼高票當選

面交全台唯一千萬名錶　他壓店員搶錶

面交全台唯一千萬名錶　他壓店員搶錶

關鍵字：

公館車手落網影音

讀者迴響

熱門新聞

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡 萬人暴怒上街

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與HIV女無套性交」

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

一家8口住飯店231天　日花4千房費掀熱議

博恩給外送員小費被質疑業配　前員工吐內幕

即／父子溺水亡！露營業者無限期停業

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面