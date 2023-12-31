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「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰：不想活了

綽號小赤的明仁會組長專搞愛情詐騙，假冒酒店正妹騙愛，有「男友」甘願貸款背債，只為救他脫離火坑。（示意圖／本刊繪圖組）

▲綽號小赤的明仁會組長專搞愛情詐騙，假冒酒店正妹騙愛，有「男友」甘願貸款背債，只為救他脫離火坑。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

刑事局國際科日前與美國在台協會內的國土安全調查署（HSI）合作，偵破竹聯幫明仁會的投資詐騙工作小組，而明仁會赤組組長綽號「小赤」的徐男（28歲）不但進行投資詐騙，還偕同妻子大搞愛情詐騙，被害人B男（化名）以為遇上真愛，與對方談了3年感情，還借款救女友脫離火坑，未料與他每天談情說愛的竟是紋身黑幫大哥，讓B男難以承受打擊，當場淚灑警局。

警方表示，明仁會的詐團專營投資詐騙和愛情詐騙，而主嫌小赤栽在同一名幹員手中前後共3次，雖然前案分別遭判刑起訴，但他上訴後和同樣涉嫌愛情詐騙的妻子仍在外面趴趴走，瞄準宅男酒客大撈愛情財。

據了解，警方去年8月追查一起投資詐騙案，循線逮捕跑路到台中的小赤和共犯共7人，警方跟監過程中發現小赤除帶了小弟，同時也帶著多名嫩妹入住摩鐵，原來那些妹子就是愛情詐騙時的視訊陪聊，用來取信被害人。

小赤原本和小弟從事投資詐騙，被警方盯上，後續整團轉作愛情詐騙，栽在同一名員警手上3次 。（圖／民眾提供）

▲小赤原本和小弟從事投資詐騙，被警方盯上，後續整團轉作愛情詐騙，栽在同一名員警手上3次 。（圖／CTWANT提供）

經查，小赤和在酒店當幹部的妻子棠棠專門坑殺曾到酒店消費的宅男酒客，妻子取得酒客個資後，冒充成對方點檯小姐加LINE，再噓寒問暖、勾引交往進行詐騙，而發送親親、抱抱、「想不想我」等曖昧訊息給受害人的卻是小赤本人或其小弟，因為「男人最懂男人」。他們詐騙至少15人、不法獲利約500萬元。

小赤的愛情詐團分工細膩，當需要視訊時，就讓妹子冒充酒店妹，甚至派出妻子棠棠出馬約會；他們扮演的酒店妹身世如出一轍，「家中欠債、流落風塵」但努力賺錢堅持不賣身，讓對象深陷愛情迷魂陣。撈錢話術則包括老父老母重病、開刀急需用錢，或是還債後沒錢吃泡麵度日等喊窮扮慘橋段，以細水長流方式掏空目標們的財產。

其中，受害人工程師B男戀愛經驗少，自以為和對方交往3年，但兩人僅見過一面、牽過小手，相當柏拉圖，他為了拯救在酒店上班的女友離開火坑，貸款近百萬，其實他見到的是小赤的老婆棠棠，而回覆愛情訊息的正是小赤本人。工程師被警方通知遭愛情詐騙，當他見到平頭、長相凶狠、全身刺青的「女友真身」時如同晴天霹靂，情緒崩潰向員警傾訴「不想活了」。

刑事局國際科今年破獲小赤夫妻組的愛情詐騙團，將他們和一票小弟共7人逮捕送辦。（圖／本刊資料照）

▲刑事局國際科今年破獲小赤夫妻組的愛情詐騙團，將他們和一票小弟共7人逮捕送辦。（資料照／CTWANT提供）

同樣是受害人的28歲工人C男，生活和交友都很單純，初嚐戀愛滋味後，為了救出欠債身陷酒店的心愛女友，交往2年多來，月薪3萬5的他每月上繳3萬給女友，女友常可憐兮兮表示發燒生病，卻遭經紀人以業績不到需接S（性交易）要脅，或騙說每月需還債15萬，自己已湊到12萬，希望C男拿3萬救急，C男為了與女友未來結婚生活，乖乖擠錢給對方，直到員警找上C男，他邊做筆錄邊哭，心碎又被詐財讓他難以承受。

CTWANT提醒您：輕生解決不了問題，卻留給家人無比悲痛。

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