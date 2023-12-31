「勤腳立委」五訪水湳市場　莊競程合體愛妻當強力吸票機

▲「勤腳立委」莊競程今天五訪水湳市場，合體愛妻方心慧當強力吸票機。（圖／莊競程競總提供）



記者游瓊華／台中報導

積極尋求連任的台中立委第五選區（北區、北屯區）、立委莊競程，30日與妻子方心慧合體，在水湳市場管委會主委曾世輝，市議員謝家宜、曾朝榮等人陪同下，前往位於北屯區的水湳市場掃街拜票，分送口罩等文宣小物，受到民眾與攤商歡迎，凍蒜聲浪不斷。

抽中7號的莊競程表示，水湳市場已經來了4、5趟，非常熟悉，有許多老朋友，距離選戰只剩下兩週時間，他持續加快拜票腳步，30日特別跟超級吸票機、妻（7）子、幸運妻（7）方心慧一起來水湳市場向大家拜託，懇請繼續支持7號的莊競程為大家服務。

▲抽中7號的莊競程表示，水湳市場已經來了4、5趟，非常熟悉。（圖／莊競程競總提供）



方心慧說，水湳市場是北台中地區主要傳統零售市場之一，各項生活用品、生鮮蔬果、各式肉品海鮮、五穀雜糧等樣式多元豐富、新鮮美味，是她最喜歡的市場，她一一向採買民眾與攤商握手、分送口罩請託，快過年了，她也提前祝大家新年快樂。

許多民眾看到方心慧，爭相握手合照，方心慧樂開懷，比出愛心回應，與民眾互動熱絡。民眾也誇讚莊競程專業、認真，一定要加油、當選，他們會幫忙拉票，讓方心慧相當溫暖與感動。

方心慧表示，大家都是莊競程的超級助選員，最後階段，拜託每人再幫忙莊競程拉10票，全力衝刺，她們一定會更加努力當選，不會辜負大家的期待。