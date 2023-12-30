批賴未說要到立院國情咨文　侯友宜：跟蔡英文不受訪一樣不受民意監督

▲侯友宜抵達辯論會會場。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對內閣制問題，國民黨總統候選人侯友宜今（30日）在辯論會點明對手賴清德未表示要到立法院國情咨文報告，起碼他跟民眾黨總統候選人柯文哲都有，接受民意監督，不像總統蔡英文好幾百天沒開記者會，這個都說不過去。

第16任總統候選人電視辯論會30日下午2時在公視登場。在第三階段，民進黨總統候選人賴清德提問，侯友宜主張九二共識，柯文哲接受兩岸一家親，都是一個中國原則；請教中華民國跟中華人民共和國有無互相隸屬？要消滅中華民國是民進黨還是共產黨？如果是民進黨，為什麼執政兩次都，中華民國依舊在；如果是共產黨，為什麼要接受一個中國原則的九二共識或兩岸一家親？你們都主張內閣制、聯合政府，但是虛偽元首，你們主張取消總統職權或把總統虛位化？這樣對台灣面對中國是好的嗎？

侯友宜回應，又談到九二共識，賴清德真的聽不懂，他講的九二共識不是賴說的方式，是民進黨汙名化，把九二共識變成一國兩制，是民進黨一而再，再而三地洗腦，國民黨主張是基於憲法，不是賴所講的。 尤其賴主張，會妨害到台灣安全；賴現在說的，就是跟他剛說的，賴也是支持台獨，這有辦法跟對岸談話嗎？不可能，賴支持台獨。尤其現階段，大家面對兩岸緊張，賴還堅持態度，怎讓兩岸走下去。

談及內閣制，侯友宜說，他當總統，一定召開跨黨派會議，面對國家定位，兩岸如何走，取得所有人共識。內閣制是改變的機會，但要修憲，這大家也要有共識，不是他說的算。像賴沒說要到立法院國情咨文報告，起碼他跟柯文哲都有， 接受民意監督，不像蔡英文好幾百天沒開記者會，這個都說不過去。

侯友宜強調，所以他的內閣制是大家有共識，修憲往前走的一條路。「這才是我的聯合政府，之前我們先做的準備，未來朝內閣制」。