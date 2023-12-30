新冠再起？　跨年後單日恐2萬人確診

▲全台數十場以上萬人跨年晚會即將登場，由於近期新冠併發症、死亡數再創新高，讓醫師們擔心跨年後疫情恐飆高峰。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

根據疾管署資料，11/14~11/20單周確診新冠人數為210人，自此一路上升，直到12/19~12/25已達326人，相較之下增加5成以上。面對即將到來的2024年，全台北中南東十場以上萬人跨年晚會紛紛登場，由於今年無防疫措施，疾管署也發出警告，認為跨年後單日確診人數恐達2萬人！再加上新變異株JN1傳染力極強，醫師建議最好先接種新冠疫苗，同時戴上口罩，才能保護自身健康。

疫情解封後，民眾迫不及待地渴望回歸正常生活，走在街頭，戴口罩的人明顯已愈來愈少，但病毒其實卻從不曾消失，當人們對它已失去耐心與無感時，病毒正慢慢一步步入侵。

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疾管署發言人羅一鈞表示，近期新冠的併發症跟死亡病例數都寫下近期新高，再加上聖誕節、跨年連假效應，預估在1月中下旬達到高峰，屆時每天可能有1.8萬至2萬人染疫。歐美疫情也升溫，根據英國《Daily Mail》報導，英國在12/13後新冠確診人數飆升，相較2周前翻倍成長，以重災區倫敦為例，平均每16人就有一人感染。

其中新變異株JN.1最令人擔憂，世界衛生組織（WHO）已在12/13 將JN.1列為需留意變異株，迄已超過40個國家檢出「JN.1」。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，目前美國44%的新冠肺炎患者都是被JN.1病毒感染，比率比2周前高1倍，新加坡JN.1病毒比例更高達6成，丹麥也達5成。

而台灣在10/20就有自日本境外移入的JN.1病毒個案，10/30也檢出本土案例，目前仍是零星檢出，本土占比低於5%。羅一鈞說，JN.1是Omicron次病毒BA.2.86的子代，依現有證據顯示，JN.1可能具有較高免疫逃脫性及傳播力，所以會快速傳播，以台灣為例，預估1月中旬將成主流病毒株。

▲研究顯示，XBB疫苗對新變異株JN.1仍具有一定的保護力，醫師建議65歲以上高危險族群盡快接種。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，「臨床上已看到JN.1病毒案例逐漸增加，但目前規模還不大，不過65歲以上的高風險族群要特別小心！」依據疾管署資料，新冠重症患者65歲以上長者占78%；死亡個案中更占90%。邱政洵因此建議「盡早接種XBB疫苗！」

根據WHO在12/15公布最新疫苗建議，新冠疫苗不須更換疫苗株，繼續沿用XBB.1.5即可，最近何大一團隊發表的研究，由人類血清中和試驗顯示，XBB.1.5疫苗對XBB品系子代（EG.5,、HK.3、HV.1）及新興變異株（BA.2.86、JN.1）都有保護力。

羅一鈞則提醒，年末聚餐及跨年活動參與人數眾多，今年已無嚴格防疫管制措施，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議戴上口罩保護自己與他人安全。台大醫院兒童感染科醫師黃立民建議，如果本身健康狀況沒那麼好，跨年大型聚集活動還是少參加，如果要前往，就要做好2大保險措施，分別是完成新冠XBB疫苗接種、戴好口罩。

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