棄保難發生！郭正亮曝喊這8字　侯友宜有望再增5％

▲國民黨總統候選人侯友宜日前出席凱道造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

2024總統大選倒數14天，在三腳督的局面下，似乎因候選人各有鐵粉鞏固的原因，而不見「棄保效應」發生。對此，前立委郭正亮昨（29日）在節目中指出，民眾黨的鐵粉不會走，但國民黨總統候選人侯友宜只需要挖5％就足以獲勝，因此，他建議侯友宜喊出8個字：團結在野，共同改革，並強調「政黨輪替」。

郭正亮在節目《頭條開講》中提到，侯友宜要自己講，並建議侯友宜講8個字：團結在野，共同改革！那政黨輪替才有價值。

選戰來到尾聲，郭正亮點出，這個時候真的就是，零零星星的，「你說中間、青年，那個你難以預期，搞不好增加0.5%，然後不足以當選？」

因此，郭正亮認為，那只有一個問題，侯友宜一定要直接處理，也就是訴求團結在野，共同改革。

對於郭正亮的建議，主持人周玉琴進一步詢問：講8個字就會贏嗎？郭正亮強調，「加上政黨輪替」。

郭正亮推斷，因為侯友宜現在需要的票可能高達4到5%，可是中間、年輕那種票，可能增加0.5%。「不過0.5%，你還是不會贏啊！所以你最終還是要面對這個根本問題！」

郭正亮說明，就是藍白合，可是你現在沒有合嘛，那就只能夠寄望所有在野裡面，能夠共同改革、共同合作的那一群人，要不要做一個策略性的轉向？

最後，郭正亮還直言，「民眾黨的鐵粉，他們不會走的！這個大家都知道，可是侯友宜也不要那麼多，他要的大概就是5%！」