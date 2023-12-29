綠電交易平台、高銀合作MOU　高市府見證力推再生能源

▲高雄市財政局長陳勇勝、經發局副局長高鎮遠29日代表出席高雄銀行與國內多家知名太陽能公司簽訂策略合作備忘錄（MOU）活動。（圖／記者陶本和攝，下同）



記者陶本和／台北報導

2024總統大選將至，能源永續的議題也成為各陣營熱議焦點之一，高雄市財政局長陳勇勝、經發局副局長高鎮遠29日代表出席高雄銀行與國內多家知名太陽能公司簽訂策略合作備忘錄（MOU）活動。其中，磐軒公司研發出太陽能電板安全關斷器，也成為台灣未來發展安全綠電關鍵。

高雄銀行近來配合政府推動「淨零政策」，高雄市政府財政局局長陳勇勝及經發局副局長高鎮遠29日代表出席簽約典禮，現場匯聚國內200多家綠能業者。其中，中國信託商業同業公會秘書長呂蕙容、高雄市太陽能設備裝修職業工會理事長陳俊中500多人，與國內知名綠電交易平台業者，包含怡和集團怡和綠電超商平台、南方電力公司、磐軒公司、雲豹能源科技公司等，舉行綠電交易信託合作及綠色金融MOU簽約儀式。

在安全綠能的發展上，磐軒研發出國內首創太陽能電板安全關斷器，取得多項國內外專利，是國內首創。董事長廖日以表示，公司成立至今，一直致力於「綠色能源」與「永續地球、智慧能源」目標，這次跟高雄銀行的合作不僅是商業合作，更象徵公司邁向更綠色、更永續的未來。

他表示，作為專注於太陽能設備設計與系統整合服務的企業，深知轉向可再生能源的迫切性與重要性，期待以專業技術與高雄銀行的支持相結合，為推動綠色能源的廣泛應用帶來了強大的動力。

此外，由於今日簽訂的備忘錄主要目的是推動建立一個安全且透明的綠電交易平台。廖日以指出，這不僅是一個市場，更是共同對可持續能源生態系統願景的體現，這個平台將促進可再生能源生產者、銷售者和消費者之間的安全交易，確保一個可靠且公開的綠電供應鏈。

最後，廖日以強調，作為國內首家研發及裝置太陽能模組直流主動關斷設備的企業，在未來可再生能源的發展中願擔任領頭羊的角色，今天與高雄銀行簽訂備忘錄只是一個開始。

事實上，有關「綠電交易平台」機制的建立，主要是因應碳排減量機制及綠色供應鏈的要求，且各個產業對於綠電的需求逐年提高；因此，民間的綠電交易平台業者也在近期大量出現。

原先第三型電廠需透過「三轉一」的方式才能進行綠電轉供；不過，主管機關也開放第三型電廠得免去三轉一的流程，直接進行綠電轉供業務。在隨著綠電交易量的提升下，為使買賣雙方及平台業者三者間買賣綠電發生的金流，能在安全穩健的機制下進行；因此，高雄銀行居中提供的買賣價金信託機制。

高雄銀行董事長鄭美玲則表示，他們積極參與綠能市場並全力支持綠能業者，歡迎再生能源發電業者、綠電交易平台業者以及綠電需求業者，能夠善加利用高雄銀行融資及信託機制，攜手共創永續家園。