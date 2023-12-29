台中流行影音中心OT案　威剛科技獲最優申請人

▲ 台中流行影音中心招商告捷，威剛科技獲最優申請人。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中文化新地標即將誕生！台中流行影音中心營運移轉（OT）案，第三次招商近日完成綜合評審作業，台中市政府新聞局表示，台中流行影音中心由國內知名科技業者威剛科技公司取得最優申請人資格，後續將進行議約作業，預估期初投資總額將達到4億元以上，預定115年對外營運。

台中市新聞局長鄭照新表示，威剛科技公司以「ACG(動畫Animation、漫畫Comic、遊戲Game) + Double M (電影Movie、流行音樂Music)」為提案核心，結合流行文化、文創內容，將中心打造為複合式的影視音體驗場域，在台中長年支持影視發展的基礎上，加強台中未來推動國片、藝術院線放映及籌劃影展的能量，同時善用自身科技產業的優勢，進一步規劃頂尖流行音樂表演空間、專屬電競場域、VR及XR體驗場域、360裸視3D未來影院等，展現台灣科技創新軟實力，期待為台灣電影映演產業及相關文創產業，開創嶄新的營運內涵及消費體驗模式。

鄭照新說，威剛科技公司為了讓台中流行影音中心成為在地休閒創意體驗的活動場域，更尋求協力廠商的協助，納入文創、藝文展演、科技互動體驗等相關規劃，未來也將持續與國際知名動漫或電影IP品牌合作，舉辦多元主題的展覽及規劃特色IP展示；同時配合水湳經貿園區遊客、周邊大學族群、居民的日常消費需求，部分空間將規劃提供餐飲服務，讓民眾一整天的飲食育樂需求，都可在台中流行影音中心獲得滿足。

鄭照新指出，綜合評審結果公告後，將與最優申請人威剛科技公司陸續展開議約、簽約及場地點交作業，並由民間機構按投資執行計畫書內容，辦理期初投資相關工程，預估期初投資總額將達到4億元以上，預定於115年對外營運，往後營運期間將持續加大投資力道、擴充場館特色亮點。

台中流行影音中心營運移轉(OT)案於今年9月4日至12月4日招商，12月5日完成資格審查，12月25日完成綜合評審作業，評定威剛科技股份有限公司為最優申請人，未來在民間機構的投資與規劃下，將導入電影、流行音樂、動畫、漫畫、遊戲及文創相關營運主題特色。