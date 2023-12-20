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假的！網傳賴清德「政界李宗瑞」　境外水軍集團深偽AI影片作亂

▲▼調查局20日公布境外勢力水軍集團對民進黨總統候選人賴清德最新的抹黑文宣。（圖／調查局提供）

▲調查局公布境外勢力水軍集團對民進黨總統候選人賴清德散布的選舉假訊息。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

近期網路出現針對民進黨總統候選人賴清德的抹黑文宣，指稱「賴清德有三名情婦，堪稱政界李宗瑞」等語，調查局追查發現源頭來自境外勢力水軍集團，以深偽AI技術製作影片搭配聳動標題，透過特定臉書粉專或推特人頭帳號散布、點讚與留言，分享到國內網路社群，吸引誤信的民眾轉傳擴散，調查局已報請台北地檢署溯源偵辦，並籲請大眾提高警覺、勿被利用散布假訊息。

調查局資安工作站是在本周一（18日）發現，Youtube「不要打仗要吃飯」、臉書粉專「不打烊便利店」等帳號，出現以深偽AI手法製作的影片，搭配名為「網傳賴清德有三名情婦，堪稱政界李宗瑞」的聳動標題，並以人頭帳號機械化留言，每篇貼文的留言都是8則相同內容。

▲▼調查局20日公布境外勢力水軍集團對民進黨總統候選人賴清德最新的抹黑文宣。（圖／調查局提供）

▲調查局揭露境外勢力水軍集團操作假訊息的多層次手法。（圖／調查局提供）

其中「不打烊便利店」與「柴犬大大」等臉書粉專，已是資安站監控的常客，去年（2022年）11月的九合一公職選舉就散播過選情假訊息，如同調查局往年偵辦的「「茯苓有點兒甜等臉書粉絲專頁認知作戰案」、「Diss纏綿等臉書粉絲專頁認知作戰案」一樣，都透過柬埔寨、緬甸等境外勢力管理的帳號，對台灣選情和輿論進行多層次操作。

調查局指出，今年（2023年）11月間，這些境外粉專已操弄賴清德「200億元醫療戰備」、「把臺灣變成下一個戰場」等爭議訊息，造謠手法為創建無法識別真實身分與國籍的臉書、推特帳號40多個，先用來發布假訊息，再由上述逾20個粉專轉載散布，利用大量人頭帳號點讚、留言、截圖轉發或分享貼文，藉此營造聲量。

接著將這些假訊息散布到國內80多個網路社群，涵蓋娛樂、宗教等不同類型，迷惑其中的社群成員誤信並分享到個人臉書或其他社群，造成擴散。

調查局表示，已報請北檢指揮偵辦相關假訊息，並通報社群平台業者下架異常的社群與帳號，同時呼籲大眾提高警覺、識別網路資訊真偽，尤其境外勢力套用國內社群慣用的圖文形式和用語、以假亂真，經由層層轉發機制易使大眾失去戒心，因此轉發網路訊息前務必審慎思考、小心查證，以免誤蹈法網。

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