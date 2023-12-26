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國道今年撞出53起死亡車禍　25%「未繫安全帶」奪命

▲▼國道25%死亡車禍，因為未繫安全帶導致死亡 。（圖／高公局）

▲國道25%死亡車禍，因為未繫安全帶導致死亡 。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

元旦連假將至，國道交通量上看平日的1.3倍，根據高公局統計，國道今年1到11月已發生53件死亡車禍，其中13件、25%是因為未繫安全帶導致死亡。

高公局統計，112年1月累計至11月止，國道已發生53件交通死亡事故，其中有13件，將近1/4係因未繫安全帶而導致死亡。

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包括10月26日晚間11時22分國道3號南向244.8公里處，1輛小客車自撞護欄，駕駛未繫安全帶拋飛於車道上，遭另3輛小客車再次撞擊當場死亡。

另11月25日凌晨4時40分國道1號北向50.8公里處，1輛大貨車因分心而碰撞A小客車，大貨車打橫停於內側及中線車道再遭B小客車撞上；B車駕駛因未繫安全帶而撞擊前擋風玻璃、受困車內，經送醫急救無效死亡。

▲▼國道25%死亡車禍，因為未繫安全帶導致死亡 。（圖／高公局）

▲▼國道25%死亡車禍，因為未繫安全帶導致死亡 。（圖／高公局）

▲▼國道25%死亡車禍，因為未繫安全帶導致死亡 。（圖／高公局）

高公局表示，國道上未繫安全帶之死亡事故，往往是因為車輛碰撞後，車輛於高速下發生碰撞時，車內人員若未正確繫妥安全帶，即可能因為強大的慣性向前衝撞被，或被甩飛出車外摔地，再遭其他車輛撞擊等所致，導致嚴重的傷亡。

元旦3天連假將至，高速公路局呼籲：行車上路不論駕駛、乘客都要繫妥安全帶，兒童也要依規定乘坐專用座椅並使用安全帶，才能保障人身安全，切勿貪圖一時方便或心存僥倖而讓自身陷入安全的風險。

根據高公局規劃，元旦連假首日(12/30)上午5時到12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺等南向入口，0-12時封閉國5石碇、坪林等南向入口；第2日(12/31)5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇、坪林等南向入口。北向車流則是於連假第2、3日(12/31～113/1/1)12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱等北向入口。

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