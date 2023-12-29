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百度CTO：文心一言用戶規模破1億　4.0整體效果提升32%

▲▼ 文心一言破1億用戶。（圖／翻攝自環球網）

▲文心一言用戶規模破1億。（圖／翻攝自環球網）

記者蔡儀潔／綜合報導

百度研發的AI生成式模組「文心一言」8月31日獲准向公眾開放，百度首席技術官（CTO）王海峰28日宣布，用戶規模已突破1億。

第十屆WAVE SUMMIT深度學習開發者大會上，王海峰以「文心加飛槳，翩然赴星河」為題作了主旨演講，分享了百度研發的深度學習平台「飛槳」和文心大模型的最新成果。

王海峰現場披露，文心一言用戶規模已突破1億，自8月31日獲准開放對公眾提供服務以來，文心一言的用戶提問量一路上揚，基本與文心大模型的效果提升同步，越來越多的用戶在信任和使用文心一言。

據悉，百度自2019年起深耕預訓練模型研發，發布了文心大模型1.0。經過近4年積累，百度於今年3月率先發布了知識增強大語言模型文心一言。10月，文心一言的基礎模型升級到4.0，理解、生成、邏輯和記憶四大人工智慧基礎能力全面提升。文心大模型4.0過去2個多月整體效果又提升了32%。

在該場大會上，有幾十名來自大陸全國各地的開發者，展示了深度學習和大模型技術在AI領域的最新應用，其中北京大學AI電影製作初創團隊「瀚皓科技」現場展示一款文本一鍵生成影片產品，只要輸入台詞，就可以生成電影影片。

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