載羊貨車旁站一排男女　手持佛像「要求放生」！拍攝者：非第一次

▲事發畫面。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

有信眾會透過放生做功德，但大陸廣東卻出現一群男女站在載羊的大貨車旁，手持佛像要求將羊放生，引發爭議。

據《觀天下》報導，事情發生在27日當天，相關影片顯示，廣東一個交易市場內，一台載滿羊匹的大貨車旁，有一群男女站在一排，當中有人手持佛像，要求放生一車羊。

▲有人手持佛像。（圖／翻攝自秒拍）

影片拍攝者表示，已經不是第一次了。畫面引發熱議，有網友指出，「放生魚 放生白鴿可以理解 放生羊就無語了」、「有慈悲心是對的，但是也要善待貨主」、「買下來放生不就行了」。

▲釣客拍下老人往海裡倒饅頭。（圖／翻攝自秒拍）

放生的行為近年持續引發爭議，尤其是部分民眾的放生行徑愈發離奇。湖南長沙一處江邊11月就曾發生有女子將米、麵粉、牛奶倒進江裡。目擊者馬先生表示，兩名女子正在進行「放生」，令他無言以對。

無獨有偶，9月時，大陸有一團以放生魚類而聞名的老人們，集體往海中倒礦泉水、饅頭。廣東東莞也有2名女子8月被民眾拍下，在一條河邊「放生」魚豆腐。

另外，廣東廣州市有女子今年拿著5盒蟑螂來到社區花園，將盒子打開，放生了裝在盒子內的上百隻蟑螂。放生蟑螂的行為嚇壞了其他住戶，社區保全也快速衝過來制止，女子則在一旁理直氣壯表示，「我要給牠們生命！」

▼女子在社區花園放生蟑螂。（圖／翻攝微博）