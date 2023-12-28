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李善均輕生南韓陷巨大哀慟！同學憶「他品行良善」：盼社會勿譴責

▲李善均遺照曝光。（圖／CFP）

▲網友透露，李善均生前品行十分良善。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

透過電影《寄生上流》在國際影壇上享有知名度的南韓男演員李善均，最近陷入吸毒風波後，遭到警方傳喚調查，昨（27）日更在座車內輕生，享年48歲。事後，李善均被爆出生前遭酒店女室長勒索鉅款，且恐背負巨額違約金。一名自稱是同學的網友表示，李善均生前性格善良，盼外界勿多做譴責。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，李善均將座車駛向首爾市鐘路區臥龍公園、在座車內以極端方式結束性命，使南韓社會與演藝圈陷入巨大衝擊，一名自稱是李善均大學同學的網友27日在網路論壇上，以「我是李善均的朋友」為標題發文，他在開頭就強調，李善均是一位個性非常善良的朋友。

該名網友透露，李善均是他就讀韓國藝術綜合學校時的大學同學。為了驗證自己的說法，他在發文的同時上傳一張1994年入學時韓國藝術綜合學校所贈送的紀念鋼筆。據悉，李善均曾於1994年進入該校就讀，是該校演技學系的第一屆學生。

▲▼網友上傳大學入學時校方贈送的紀念鋼筆。（圖／翻攝自韓網）

▲網友上傳大學入學時校方贈送的紀念鋼筆。（圖／翻攝自韓網）

該名網友表示，「或許每個人看待事物的觀點都不一樣、且各自有不同的經驗，可能會有『各說各話』的情況。但從基本而言，（李善均）真的是品行非常好的一位朋友。他討厭給別人造成麻煩，因此對待同業前輩非常有禮貌、且對後輩也十分提攜照顧，是一位非常努力上進的人。」

網友強調，即便李善均在業界是非常優秀的演員，但畢竟他仍是人類，有著人類所擁有的弱點與界限。也因此，該名網友呼籲社會大眾，與其對李善均生前的是非說三道四、談論八卦，還不如收起好奇心，展現出身為人類最後的道德良知與禮貌，對於其他還活在人世間的家屬，才是最大的安慰。

另外一名則網友透露，他曾與李善均一同度過青少年時期，且雙方家屬的關係非常親近，「可能是因為李善均在4個兄弟姊妹中排行老么，才總是多愁善感，至少在討論他所犯下的過錯之前，眼淚總是不斷往下流。」

李善均生前受訪時透露，他在家中4名子女年紀最小，因此從小總是受到哥哥、姐姐們的疼愛。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

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