台積電二期確定落腳台中　盧秀燕：盼最先進2奈米以下製程

▲盧秀燕宣布台積電二期確定落腳台中，製程可能是2奈米以下。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

內政部都市計畫委員會昨（26）日審議通過台中園區擴建二期案，後續將由台中市政府發布實施。台中市長盧秀燕27日表示，台積電落腳台中的中科二期園區約99%已確定，從側面了解，台積電會把最先進製程放在台中，有可能是2奈米以下，但正確訊息還是要以台積電宣布為主。

盧秀燕表示，之前台積電在台灣要擴廠，在很多地方都不是那麼順利，台中相對環境較好、條件也夠，包括有土地可使用。盧秀燕提到，台積電原本在台中已設置一期多座廠房，但因中科二期是私人土地，台中市府也協助進行都市計畫相關法令審查，市府已審查通過，昨(26)日則是由中央審查通過，地方與中央一起合作，讓台積電二期順利落腳台中。

盧秀燕重申，這件事情幾乎已經確定了，台積電在台中設新廠沒有問題，也跟市民朋友報告這個好消息。台積電高層兩度拜訪台中市府，相關主管跟市府也有多次磋商。盧秀燕強調，台積電落腳中科二期園區，對於相關晶片產業發展有重要影響，也促進當地經濟、就業。

另外，她表示，從側面了解，台積電會把最先進製程放在台中，若沒聽錯的話，有可能是2奈米以下，當然正確訊息還是要以台積電宣布為主。