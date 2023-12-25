感冒藥製毒爆炸1死1傷！他「衣服被腐蝕破洞」慘死　4同夥遭判刑

▲屏東2019發生製毒工廠爆炸案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者戴若涵／高雄報導

屏東2019年發生製毒工廠爆炸案！潘姓、曾姓2名男子製毒時發生爆炸，曾男被緊急送往醫院救治，經搶救後仍宣告不治，犯罪行為因此曝光，意外發生後，另外3名友人協助犯罪行為也被揪出，日前二審判決出爐。

判決指出，潘男2019年1月間將不知情友人的住處當作製造假麻黃鹼的製毒工廠，陸續將感冒藥錠、化學藥品、製造用的器具搬入其中，並與另名曾男一同製造毒品，沒想到2019年1月20日深夜卻發生意外，2人當場遭化學性灼傷、昏迷倒地不醒。

潘男醒來後，發現曾男失去意識、沒有反應，隨即開車找來另一名龔姓友人，將曾男送往急診室，但經緊急送醫救治後，曾男仍因傷勢過重宣告不治。

當時有員警因其他案件到醫院訪視，見龔男等人到場，便上前詢問發生什麼事情了，龔男怕被牽連便隱瞞實情，向警方謊稱發現曾男路倒，就將人送醫。但警方到他說稱的地點查證，卻沒有發現有任何可疑的跡象，而後醫院向警方告知，曾男全身溼透、衣服都遭到腐蝕破洞，身上還有油性物質的味道，隨即聯繫龔男，潘男與曾男一同製毒的行為因此曝光。

在潘、曾2人發生意外後，另外一名戴姓友人聽從潘男的指示，先開車到製毒工廠將裝在3個塑膠桶內的感冒藥粉末，運到自己的住處藏放，接著又將其載到不知情的親人家中，最後將粉末運到另名洪姓男子的住處。而洪男明明可以預見這3個塑膠桶內的物品可能是毒品，仍收下物品藏匿，隔幾天洪男覺得不妥，接著請戴姓友人將不知道被誰分裝好的粉末載走。後來戴又將粉末交給另名郭姓男子藏放到郭男的養雞場內。

製毒案曝光後，警方進一步調查，於2019年11月持法院核發的搜索票到潘、郭的住處以及製毒工廠進行搜索。檢方偵結後將潘、戴、洪、郭等4人，依法起訴。

屏東地方法院勘驗各項事證過後，依照製造第四級毒品未遂罪，判處潘有期徒刑3年4月；依照運輸第四級毒品罪，判處戴有期徒刑2年10月；依照持有第四級毒品各判處洪有期徒刑5月，得易科罰金15萬元；另依照持有第四級毒品、運輸第四級毒品罪，判處郭有期徒刑6月、2年8月，其中6月得易科罰金18萬元。

戴、郭2人不服判決結果，決定上訴高雄高分院。法院認為，依照現有證據來看，這些粉末多數為市售的感冒藥錠、膠囊研磨而來，尚未經過任何萃取、提煉手續，性質上難以跟第四級毒品等同看待，撤銷原判決運輸第四級毒品罪，改依照隱匿關係他人刑事被告案件之證據罪，分別判處戴、郭2人有期徒刑6月、5月，均得易科罰金。