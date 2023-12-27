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輪胎行縱火害全家8死！逆子判死　要再賠妻、嫂家屬1186萬

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲輪胎行逆子陳彥翔縱火燒死8位家人，刑事上遭判死刑，民事上共要賠1186萬元。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹市2022年6月發生逆子縱火燒死8名同住家人慘案，法官認為被告陳彥翔縱火燒死8名家人，手法殘酷、泯滅天良，一審依殺害直系血親尊親屬罪，判處陳彥翔死刑。死者親屬也對陳彥翔提出民事求償，新竹地院審理，判陳彥翔要賠大嫂的母親633萬，賠岳父母各281萬、272萬元，共計賠償1186萬餘元。可上訴。

新竹地檢署表示，陳彥翔因積欠債務而經濟狀況不佳，經常與同住父母發生口角衝突，2022年6月15日晚上9時40分許，陳彥翔又因洗碗等家務事，與雙親發生激烈爭執，陳彥翔竟基於殺害直系血親尊親屬、殺人及放火燒燬現供人使用住宅等犯意，先於晚上9 時55分許，開著妻子的小客車出門買20公升汽油，分裝於4桶5公升裝的保特瓶空桶內。

同日晚上10時5分許，陳彥翔開車回到輪胎行門口的人行道上，又與父親發生激烈爭吵，陳彥翔竟拿出後車廂的4桶汽油開始潑灑輪胎行1樓頂高機工作區、門口機車停放區及地板等處。陳彥翔的家人受到嚴重驚嚇，期間陳父立刻撥打110報案，而陳彥翔則繼續將汽油潑灑殆盡，隨即以打火機引燃衛生紙，朝向頂高機及機車方向丟擲，立即引燃火勢並發出爆炸聲響。

火勢迅速延燒，燒毀上址之鋼樑及屋內之物品，當時在1樓的陳母及陳妻為搶救二樓的稚兒，立即往回跑上二樓，與臥室內其他6名親人會合，之後二樓的陳母、陳妻、妹妹、嫂嫂及陳彥翔的3名子女、陳彥翔大哥的稚子，都因濃煙及猛烈火勢未能及時逃出，當場嗆暈後遭烈火燒灼死亡。

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子陳彥翔縱火燒全家被壓制。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲當時陳彥翔縱火後，留在現場觀看遭壓制送醫。（資料照／記者陳凱力翻攝）

8名家人遺體因大火高溫，造成二樓地板、鋼樑燒熔，全數墜落至1樓，而陳彥翔與陳父則因距離門口較近，及時逃生，始倖免於難。新竹地方法院審理，依殺害直系血親尊親屬罪，判處陳彥翔死刑，褫奪公權終身。死者的親屬也對陳男提出民事賠償。

陳彥翔大嫂的母親悲痛表示，女兒自幼由她單獨撫養，感情親密，常帶外孫女回家探望，卻遭陳彥翔痛下殺手，導致天人永隔，肝腸寸斷都不足以形容她的悲慟，求償8百萬精神撫慰金、撫養費共1133萬元。而陳彥翔的岳父母也因痛失愛女，依殯葬費、撫養費、精神撫慰金各向陳彥翔求償282萬、273萬元。

兩案審理時，陳彥翔皆表示沒有意見，新竹地院審理，審酌陳彥翔大嫂的母親現年約52歲、僅剩下一個女兒，判他要賠大嫂母親633萬821元，令岳父母各65、64歲，目前有6名子女共同扶養，判陳彥翔需賠岳父母各281萬、272萬元，共計賠償1186萬餘元。

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