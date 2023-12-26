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阿里山林鐵祝山車站改建工程　獲公共工程金質獎特優

▲▼ 阿里山林鐵祝山車站改建工程 榮獲公共工程金質獎特優 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲ 阿里山林鐵祝山車站改建工程 榮獲公共工程金質獎特優，林鐵及文資處長黃妙修獲行政院長陳建仁頒獎   。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院公共工程委員會於26日舉辦「第23屆公共工程金質獎」頒獎典禮，林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(下稱林鐵及文資處)「祝山車站改建工程」榮獲建築類-特優之獎項肯定，以優質工程兼顧環境永續與文化資產保存，並創造安全、舒適的車站空間，於108件參選工程中脫穎而出，榮獲殊榮。

▲▼ 阿里山林鐵祝山車站改建工程 榮獲公共工程金質獎特優 。（圖／林鐵及文資處提供）

改建後的祝山車站，於112年11月20日啟用，建築特色首入眼簾為飛繞的雲浪造型屋頂，以雲霧繚繞山巒為設計發想，融入雲海意象，充分利用車站自然的地形坡度，將車站棚頂從月台、車站前廳、主要階梯通道一直延伸到觀日涼亭，彷若雲海瀰漫山谷，象徵迎接日出破曉，撥雲見日之意，站體外觀於山林間創造多條美麗的弧線，交織成雲頂上最美的車站。

▲▼ 阿里山林鐵祝山車站改建工程 榮獲公共工程金質獎特優 。（圖／林鐵及文資處提供）

設計理念包括保留舊時車站月牙彎的弧形月台曲線，延續文資價值；月台筏式基礎設置400噸雨水回收池，改善山區缺水問題；大廳及月台地坪採木紋平板磚斜紋鋪，汲取鄒族文化圖騰轉化成空間元素；透明電梯巧妙搭配無障礙動線，創造更友善溫暖的旅遊體驗；車站入口菱紋天花及棚頂，呼應鄒族凝聚信念力量之庫巴干欄式建築意象；為減少邊坡地質的擾動，保留原有樓梯基礎，以微型樁作為主樓梯支承；滯洪池低擾動之生態工法融合環境地景；回植車站原植栽，輔助植生促進環境復育；調整主樓梯棚頂開口保護珍貴原生紅檜生長；以可控制溢光之低色溫無藍光峰值照明降低生態影響；月台樑柱及天花板、欄杆扶手、景觀平台地板，分別使用國產之柳杉、紅檜及相思木，藉原始質感呼應環境本色，可達到剛柔並濟柔化視覺感受，亦響應政府推動國產材政策等。

▲▼ 阿里山林鐵祝山車站改建工程 榮獲公共工程金質獎特優 。（圖／林鐵及文資處提供）

祝山車站不但兼含文化景觀、生態永續及友善服務概念，更為阿里山林鐵創下5個第一紀錄，包括全台海拔最高車站、鑽石級綠建築高山車站、採用智慧生態照明的車站、具蓄水功能月台車站及雙層單側岸壁式弦月造形月台，將使祝山車站成為阿里山國家森林遊樂區獨特五奇八景外之新地標。

林鐵及文資處持續以積極謹慎的態度，進行阿里山林業鐵路沿線車站站體及相關設施維護工作，嚴格把關施工品質，落實文化資產保存與工程生態檢核，創造友善空間及環境。提供旅客更舒適服務，展現阿里山林業鐵路的歷史與風華，使大眾瞭解其豐富的文化、歷史及學術價值，及產生多元的互動，打造安全、友善觀光休憩環境，期待您的蒞臨。

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