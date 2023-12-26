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屏東縣議長周典論涉賄選收押禁見　遭批政治迫害...屏檢回應了

▲屏東地檢署主任檢察官陳靜慧 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地檢署主任檢察官陳靜慧 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議長周典論因涉郭台銘連署書賄選情事，25日遭屏東檢調搜索約談，偵訊後被收押禁見，27名屏東縣議員出面直指此事是政治介入司法；屏東地檢署發布聲明表示，案件搜索、羈押均經法院核准，將該案指為「政治收押」，顯與事實不符。

屏東地檢署聲明指出，該署偵辦選舉連署書不法案件，係於今年10月即立案偵辦，在陸續接獲數件有關總統副總統選舉連署書涉及不法情資後，即指定專案檢察官指揮專案小組彙整相關不法事證積極偵辦。該案經承辦檢察官針對涉案多名被告歷經傳喚、數波搜索、檢視相關扣案證物等偵查作為，並縝密分析案件相關嫌疑人之涉案情節，逐步釐清案情向上發展而來。

屏檢在執行搜索程序方面，檢察官所採取之偵查作為均，是依法向法院聲請核發搜索票後，經法院詳為審核後方核發搜索票，據以執行。

在羈押程序方面，檢察官係依調查所得之事證，認被告犯嫌重大而有羈押之原因及必要，依刑事訴訟法規定再向法院聲請羈押禁見，亦經法院詳為審酌案件內容、被告供述、卷內事證等因素後，認周姓被告符合羈押法定之要件而裁定被告應予羈押禁見。本署檢察官相關作為均係依循偵查案件發展所進行之司法程序。

部分媒體報導稱之本案被告周姓議長係遭「政治收押」顯與事實不符，為免社會大眾誤解，特予說明澄清。

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