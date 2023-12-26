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社會 社會焦點 保障人權

1萬美金買護照念外僑學校　移民代辦公司涉偽造特種文書遭搜索

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署指揮多個警調機關，搜索偵辦移民代辦公司涉嫌販售假的西非國家護照案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市某移民代辦公司涉嫌在2018年到2020年間，公開販售西非國家幾內亞比索護照，民眾只要掏出1萬美金(約31萬元)左右，就能讓孩子持這本疑似假造的外籍護照，報名就讀外僑學校，台北地檢署26日指揮警調搜索、約談移民代辦公司賴姓負責人等3人，全案朝《刑法》加重詐欺、行使偽造特種文書等罪方向偵辦。

根據教育部規定，只有外籍人士子弟才能在台灣念外僑學校，也就是必須持有外國護照，才有就讀外僑學校的資格，為了爭取讓孩子從小接受國際級的教育，不少家長費盡心力，要幫孩子取得外僑資格。

北檢2020年間才起訴前移民公會理事長、喬盟國際顧問公司負責人王權宏，外以1本台幣12萬、2本20萬元代價，賣出24本假的菲律賓護照，讓家長可以幫孩子申請進入新北市的華美國際美國學校(AAIA)，經法院審理後，依14個偽造文書等罪，合併判處王權宏5年徒刑，得易科罰金確定。

▲▼ 王權宏賣假護照案 。（圖／記者劉昌松攝）

▲前移民公會理事長王權宏曾因販售假護照被法院判刑確定。（資料照／記者劉昌松攝）

近日又傳出，設址台北市中山區的某移民代辦公司公開推廣表示，可協助代辦第二國護照，強調「第二國護照是就讀台灣國際外僑學校的必備文件，讓孩子快速與國際接軌又可與家人相處的最佳教育方案」，移民公司官網更直接推薦，幾內亞比索的護照是「就學首選」。

檢警接獲檢舉，這些幾內亞比索護照可能是造假的，代辦業者利用外僑學校審核程序比較寬鬆的機會，讓家長誤以為花了1萬多美元買到的是真護照，台北地檢署26日指揮台北市警中山分局、調查局高雄市調處、移民署基隆專勤隊，前往移民公司等2處展開搜索，預計訊問公司負責人與業務等3名被告，釐清護照來源，並確認流出的護照數量。

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