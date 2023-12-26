台灣國寶陳瑩霖過世...享耆壽90歲！家屬悲慟證實

▲國寶陳瑩霖辭世，享耆壽90歲。（圖／翻攝自高學醫學大學官網）

文／中央社

第18屆醫療奉獻獎得主陳瑩霖10日在高雄家裡逝世，享耆壽90歲。陳瑩霖是台灣研究寄生蟲權威，投入研究超過一甲子，曾任衛生署副署長。醫界緬懷，他雖無從醫，但對台灣醫學貢獻良多。

陳瑩霖是高雄醫學大學醫學系首屆學生，畢業後赴日本千葉大學攻讀博士學位，專長是寄生蟲學、公共衛生學和傳染病學研究。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民國48年，還在就讀高雄醫學大學醫學系六年級的陳瑩霖，在訂婚喜宴上宣布，畢業後將捨臨床工作，從事寄生蟲研究。

根據財團法人厚生基金會報導，陳瑩霖出身醫師世家，祖、父輩共有9人當醫師，家人對陳瑩霖的另類思考久久無法釋懷，「如果要抓寄生蟲，還需花大錢供你讀醫科？」幾經家庭革命，陳瑩霖終於說服了雙親，一頭栽進寄生蟲世界。

陳瑩霖在高醫時跟隨「台灣寄生蟲醫學之父」謝獻臣做研究，在日本讀書時則受教於國際知名的寄生蟲學者橫川宗雄。

陳瑩霖過去曾說，「平地每二人就有一人感染寄生蟲，山地鄉更是每五人就有四人感染」；民國61年，他在高醫開辦全國第一個寄生蟲特別門診，和醫師黃高彬一起看診。這個門診持續21年後才走入歷史。

高雄縣醫師公會理事長王宏育在臉書（Facebook）緬懷陳瑩霖，他說，「陳瑩霖教授老當益壯，常常在高鐵上和我比鄰而坐，都會詢問現在的醫療政策、醫療狀況，常常給我很多很好的建議。每次聊天都是如沐春風，收穫滿滿。」