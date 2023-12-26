漁港逛一半！台中男突無呼吸心跳　三方聯手CPR+13次電擊成功保命

▲台中一名56歲涂男11月突然在麗水漁港昏倒，當場無呼吸心跳。（圖／翻攝海巡署）



記者許權毅／台中報導

台中市一名56歲涂男11月初在麗水漁港昏倒，當場無呼吸心跳，警消、海巡到場後，趕緊對他實施CPR並使用AED，童綜合醫院接手後，使用葉克膜救命，經檢測發現，涂男冠狀動脈血栓嚴重堵塞，導致急性心肌梗塞，手術後成功救回。過程中救護人員不斷對他電擊13次，歷經1個多月的治療，涂已康復出院。

海巡署第三岸巡隊麗水安檢所11月初獲報，一名56歲涂男在大肚溪旁的麗水漁港堤防昏倒，立即派遣2人前往搶救，趕緊對涂男實施CPR、AED。台中消防大肚分隊救護人員到場後接手，並趕緊將他送往童綜合醫院，不料途中發現涂男不斷出現致命的心律不整，為了搶命，不斷對他實施CPR、心臟電擊。

抵達童綜合醫院急診時，院方發現涂男仍處於OHCA（無呼吸心跳）情況，經搶救後才順利呼吸心跳，但是心臟功能仍不佳。

▲▼事發當下，海巡署、消防人員以及院方聯手不斷對涂男實施CPR、AED，保住一命。（圖／翻攝海巡署）

童綜合醫院心臟外科主任吳清文以及團隊，緊急對涂男裝設葉克膜，再由心臟內科醫師劉恩慈進行心導管血管攝影，發現患者右側冠狀動脈阻塞嚴重，無法藉由心導管打通，吳清文動刀，對涂男進行冠狀動脈繞道手術。

▲童綜合醫院吳清文主任說明，筆指處即為右側冠狀動脈。（圖／記者許權毅翻攝）



經2周加護病房照護、1周普通病房照護，涂男術後良好，心臟功能能自行運作，涂男則接受心肺復健，強化心肺耐力，降低心臟疾病再復發的機率。

涂男透露，當天突然失去意識，再次醒來時，人已經在加護病房，是經由親友告知，才知道自己在鬼門關前走了一遭，沒想到搶救過程如此驚險，真的很感謝這麼多人的幫忙，而且都沒有放棄，真的很謝謝海巡、消防，還有童醫院醫護人員。

吳清文指出，患者是因為冠狀動脈血流遭血栓堵塞，血液無法流入心臟而缺血嚴重，導致急性心肌梗塞合併心因性休克。

童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，急性心肌梗塞發生時，當下最關鍵的救命方法就是施行心肺復甦CPR，並且使用自動體外心臟去顫AED。因為持續性進行CPR能夠幫助梗塞患者到醫院前維持全身血液的灌流，尤其避免腦部缺氧的發生；而AED的使用就是希望藉由電擊去顫讓心臟有機會恢復正常跳動。