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大陸 大陸焦點 特派現場

拍下1.1億天價手機號！女突反悔「我拍錯了」　挨罰34萬

▲▼ 天價手機號。（圖／中國新聞網）

▲此案涉及的天價手機號。（圖／中國新聞網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一組尾號為6個9的手機號近日拍賣出了2614萬元（人民幣，下同，約新台幣1.12億元）的天價。競拍者是一名孕婦，但她事後反悔稱「拍錯了」，最終被法院認定是「擾亂了司法拍賣秩序」，罰款8萬元。

據《中國新聞網》報導，江蘇鎮江法院11月底將一名罪犯持有的手機號「18611999999」公開拍賣，經過2893次競價，以2614萬5892元成交。此次拍賣共吸引了720人報名參與，超5萬人次圍觀。據網路競價成功確認書，競買成功的是一位肖姓自然

不過，該法院5日發通報稱，肖女未按期繳納拍賣餘款，3日在該院調查核實過程中，明確表示拒絕繳納拍賣餘款，其行為擾亂了司法拍賣秩序。

通報指出，鑒於肖女現懷身孕，暫不宜採取司法拘留措施，該院決定對其罰款8萬元。對案涉手機號碼，將依法擇期重新拍賣。

司法拍賣平台資訊顯示，受法院委託主持此次拍賣的是江蘇快拍嘉網路科技有限公司。該公司工作人員表示，此次拍賣確由該公司負責，不過，他們僅知道「有這個成交」，後續情況並不了解。

此前也有不少尾號是連號的手機號碼被法拍的記錄，不過暫未見到競拍價格以千萬級別成交的案例，例如今年11月，山東省肥城市人民法院通過司法拍賣平台公開拍賣被執行人尾號為「999999」的手機號碼，經過46次競價，最終以66.8萬元成交。

另外，在陝西省榆林市橫山區人民法院發布的司法拍賣中，尾號為「888888」的手機號拍賣正在進行中，起拍價達48萬元。

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