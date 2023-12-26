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10歲弟「撿蝸牛」籌阿公開刀費！爺心疼：孫子手要打棒球不能受傷

10歲男童阿超（化名）課餘時撿蝸牛，轉賣後賺取微薄收入，只為存錢幫阿公治病。（圖／中國信託慈善基金會提供）

▲阿超（化名）課餘時撿蝸牛，轉賣後賺取微薄收入，只為存錢幫阿公治病。（圖／中國信託慈善基金會提供）

圖文／CTWANT

農曆春節即將來臨，放假原是件開心的事，不過卻有孩子因為沒有學校的營養午餐，每天只能挨餓度日，據調查，臺灣偏鄉不少孩童仍面臨吃不飽、穿不暖的基本生活問題。一名10歲男童阿超（化名），課餘就上山撿蝸牛，轉賣之後賺取微薄收入，只為存錢幫阿公治病，生活相當辛苦。

中國信託慈善基金會透露，自父母離婚後，阿超就由阿公、阿嬤撫養。兩老為了養家，想盡辦法省錢、賺錢，孫子的衣服、鞋子跟家具都是阿嬤撿回來的。一家子儘管住在簡陋的房子裡，小小年紀的阿超仍貼心地說「東西能穿、能用就好…」。

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課餘時間，阿超會上山去「撿蝸牛」，撿回家後，再由阿公蹲在地上「處理」，然後把蝸牛肉一包一包賣到海產店，賺取一點微薄收入。不過，長年累月下來，阿公罹患「脊椎滑脫症」，必須忍著背痛工作，幾次阿超想幫忙都被拒絕。

阿公說，「孫子的手是要打棒球的，不能受傷」，加上擔心孩子沒人照顧，背部開刀手術一拖再拖。由於平常一家人吃得簡單，學校師長則擔心成長中的孩子，飲食缺乏足夠的營養。

根據2023年「點燃生命之火」調查，臺灣偏鄉弱勢孩童中，有10.1％因為餐食的營養攝取不足，因此體重過輕；32.2％沒有新衣服，只能穿著不合身的二手衣，即使已經破損，也只能將就繼續穿，甚至有57.2％必須在課餘時間，幫忙家裡分擔日常家務，儼然成為「小大人」。

中國信託慈善基金會表示，第39屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動邀請各界以實際行動，幫助更多像阿超一樣的孩子，讓他們下課後有志工陪伴、營養餐食和學校社團學習的機會，一份愛心就能改變孩子的未來。

民眾可至中國信託商業銀行全臺154家分行臨櫃捐款、郵局郵政劃撥，以及全臺逾7,000臺ATM「愛心捐款」鍵捐款。更多訊息請上網搜尋「點燃生命之火」，或上中國信託慈善基金會官網https://www.ctbcfoundation.org/donate/index.aspx查詢。

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